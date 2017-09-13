İşte Apple TV 4K. Özellikleri, Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

Apple dün gerçekleşen ve yeni nesil iPhone modellerinin tanıtıldığı özel etkinlikte yeni nesil Apple TV modelini de tanıttı. Yeni nesil Apple TV daha önce de sızdırılan bilgilerde olduğu gibi 4K HDR desteğine sahip. Yani artık yeni nesil Apple TV ile videoları 4K çözünürlüğünde ve HDR desteğiyle izleyebileceğiz.

CNN Türk'ün haberine göre, Apple TV 4K HDR, Apple TV den 2 kat güçlü bir işlem hızına sahip. Ayrıca grafik tarafında da geçtiğimiz sene tanıtılan Apple TV’den 4 kat güçlü. Bu sayede yeni Apple TV ile daha kaliteli oyunlar oynamak da mümkün hale getirilmiş durumda.

Apple TV 4K HDR, teknik donanım anlamında kullanıcılarını memnun edecek bir seviye de olsa da en nihayetinde bu bir TV kutusu, oyun konsolu değil. Dolayısıyla, bu cihazın kullanıcılara ne gibi içerikler sunacağı da büyük önem taşıyor.

Apple bu konuda da kullanıcılarını memnun edecek girişimlerde bulunmuş. Dünyanın önde gelen film yapım şirketleri ile çeşitli anlaşmalara imza atılmış. Bu sayede iTunes’tan HD fiyatına 4K kalitesindeki filmleri satın alabileceğiz.

Apple TV 4K alanlar eğer iPhone veya iPad sahibiyse bunları da yapabilecek:

– Kullanıcılar, en iyi Anılar da dahil olmak üzere iPhone ve iPad’lerindeki en son fotoğrafları ve videoları, Apple TV’deki iCloud üzerinden en büyük ekranda aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşabilir.

– iPhone veya iPad’teki filmleri, TV programlarını, kendi çektiğiniz videoları ve fotoğrafları, iOS aygıtlarınızdaki AirPlay’i kullanarak TV’ye anında basit bir şekilde gönderebilirsiniz.

– Bu yıl içinde gelecek olan AirPlay 2 desteğiyle Apple TV, evinizde üst düzey bir müzik deneyimi yaşamanız için birden fazla AirPlay 2 uyumlu hoparlörün yanı sıra ev sinema sisteminizin hoparlörlerini de kontrol edebilecek.

Türkiye fiyatı açıklandı

15 Eylül'de ön sipariş verilebilecek Apple TV 4K, 22 Eylül'den itibaren teslim edilmeye başlanacak. Apple'ın yaptığı açıklamaya göre Apple TV 4K Türkiye'de, 32 GB model için 999 TL veya 64 GB model için 1099 TL fiyatla, 819 TL fiyata sahip olan Apple TV (4. nesil) 32 GB modeline satılacak.