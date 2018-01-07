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İşte dünyanın en hızlı nükleer denizaltıları

Nükleer güç kullanan denizaltılar, denizlerde yüksek hızlara ulaşarak deniz kuvvetlerine önemli bir avantaj kazandırıyor.

  • star.com.tr
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SSCB ve ABD'nin Soğuk Savaş döneminde girdikleri silahlanma yarışının önemli ayaklarından birini de denizaltı savaşı oluşturuyordu.

 
Bu dönemde her iki ülke de en iyi mühendisleri ile  en gelişmiş denizaltıyı inşa etmek için girişimlerde bulunmuştur.
 
Yoğun çablar sonucu geliştirilen en hızlı denizaltıları Rus yayın organı Sputnik sıraladı.
 
İşte şimdiye kadar yapılmış en hızlı 5 denizaltı
 
5- Los Angeles-class submarines (Los Angeles sınıfı denizaltı)
 

 

Sovyet denizaltılarının  Los Angeles sınıfı bir denizlatıdan kaçması oldukça zordur. 1970'lerden beri görev yapıyor

 

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