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Instagram'a 'çıkartmalar' eklenebilecek

Instagram'ın Snapchat’ten ilham alarak sunduğu hikayeler üzerine yayınladığı son güncellemeyle 'çıkartmalar' eklenebilecek.

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Kullanıcılarına geçen ağustos ayında hikayeler özelliğini sunan Instagram bunu geliştirmeye devam ediyor.
 
Firmanın yayınladığı son güncellemeyle hikayelere eğlenceli 'çıkartmalar' eklenebilecek. Instagram kullanıcıları hikayeler kısmından fotoğraf veya video çekimini tamamladıktan sonra ekranın üst kısmında yer alan ikona tıklayarak 'çıkartmalara' erişebilecek. NTV'nin aktardığına göre, yılbaşına özel 'çıkartmaların' da bulunduğu alanda birbirinden eğlenceli çıkartmalar bulunuyor. 'Çıkartmaların' altında ise emojiler yer alıyor. Güncellemeyle birlikte hikaye özelliğine 'eller serbest' adını taşıyan yeni bir kayıt özelliği de geldi. Bu sayede kullanıcıların video çekmek için kayıt tuşuna bir kez basmaları yeterli oluyor.

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