İşte iPhone 8 ve 8 Plus’ın batarya performansı

Günümüz akıllı telefonlarının en büyük handikapları, bir günü bile zar zor çıkartabilecek kapasitede olmaları diyebiliriz. Zira akıllı telefonların hemen öncesinde kullanılan cep telefonları, hiç şarj olmadan birkaç günü rahat şekilde çıkarabiliyorlardı. Şimdi ise işler değişti. Akıllı telefonların bir PC mantalitesiyle çalışması, onların şarjının kısa sürede bitmesine neden oluyor. Bir de işin içine sosyal medya ve oyun olayı girerse, telefonunuzun bataryası ne kadar büyük olursa olsun, günü tamamlamak hayli zor olabiliyor.

Son dönemde çıkan yeni akıllı telefonlar da hala aynı dertten muzdarip diyebiliriz. Örneğin geçtiğimiz günlerde satışa sunulan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri. Apple’ın cam tasarım çizgisiyle ön plana çıkarmaya çalıştığı iki model de PhoneArena ekibinin şarj testine tabi tutuldu.

Donanım Günlüğü'nün haberine göre, sonuçların iPhone 8 ve 8 Plus açısından kısmen tatmin edici olduğunu söylemek mümkün. Zira iki cihazın da kullanım süresi, piyasadaki diğer üst segment cihazlara nazaran oldukça iyi. Fakat iş şarj olma süresine geldiğinde, hem iPhone 8’in hem de iPhone 8 Plus’ın rakiplerinin hayli gerisinde kaldığını söyleyebiliriz.

PhoneArena ekibi tarafından yayınlanan iki grafiğe aşağıdan göz atabilirsiniz.

Görüldüğü üzere, iPhone 8 ve 8 Plus yoğun kullanımlarda bile 8 saat 37 dakika ve 10 sat 35 dakika gibi sürelere ulaşmış durumdalar.

Fakat aynı şekilde şarj olma süresi göz önüne alındığında iki iPhone modelinin de rakiplerinin hayli gerisinde olduğunu söylemek mümkün.