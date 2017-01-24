İşte LG G6’ya ait ilk görüntü ve detaylar

Önümüzdeki ayın sonunda gerçekleşecek olan MWC 2017 için teknoloji basını nefesini tuttu bekliyor. Ancak tabii ki LG gibi büyük firmaların artık sürpriz tanıtımlar yapamadığı bir gerçek. Nitekim The Verge’ün elde ettiği fotoğraflar LG’nin yeni amiral gemisini gözler önüne seriyor. Açıkçası tasarım açısından pek de başarılı bulmadığımız LG G5’ten sonra G6 ilaç gibi gelecek sanki.

Fotoğraf her ne kadar telefonun tüm gövdesini görmemizi engellese de yuvarlatılmış köşeleri ve alüminyum görünümlü kenarlarıyla LG G6 selefinin tasarımını tamamen rafa kaldırmış. Her ne kadar gövde tasarımında yer yer esintiler hissedilse de LG G6 kesinlikle G5’e göre çok daha şık ve etkileyici görünüyor. LG’nin kamera arkasına taşımaktan vaz geçtiği ses açma kapama tuşları G6’da da gövde kenarında konumlanıyor.

Cihaz 5,7 inç boyutunda bir ekranla geliyor. Ekran oranı ise 2:1 şeklinde. Neredeyse çerçevesiz bir ekranla gelen LG G6’nın ekran-gövde oranı ise yüzde 90. MWC 2017’de göremeyeceğiz ancak Samsung Galaxy S8‘in sızan panel görselleri de benzer bir tercihte bulunulduğunu gösteriyor. Xiaomi Mi Mix‘in de çerçevesiz ekranı göz önüne alınınca 2017’nin çerçevesiz ekranlı telefonların yılı olacağı kesin.

G6 ile beraber LG’nin G5’te bir heyecanla tanıttığı modüler tasarımı da terk ettiği görünüyor. Firmaların yavaş yavaş yer vermekten vazgeçtiği kulaklık girişi ise LG G6’da yer alacak. Telefonun aynı zamanda suya dayanıklı olması bekleniyor. LG hayranlarını asıl şaşırtacak haber ise firmanın inatla tercih ettiği çıkarılabilir pilin G6’da yerini dahili pile bırakması.