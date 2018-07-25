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İşte Samsung'un sır gibi sakladığı yeni saati!

Samsung'un bir süredir konuşulan yeni akıllı saati Galaxy Watch'a ait olduğu iddia edilen ilk görüntü internete sızdı. Gear S2 ile birlikte bir internet sitesinde yer alan saat bakın nasıl görünüyor?

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Samsung, isim değişikliğine gidiyor ve yeni akıllı saatinin adını Gear S4 yerine Galaxy Watch olmasını planlıyor. Gear S2’nin yanında listelenen Galaxy Watch, yapılan hatanın anlaşılması üzerine derhal yayından kaldırıldı. Rose Gold rengindeki Samsung’un yeni akıllı saati, 42 mm kasaya sahip. Bluetooth versiyonun görüntülendiği modelin ayrıca LTE bağlantısı sunan bir modeli daha bulunacak.



Tasarımı şık bir hale gelen Galaxy Watch'un 9 Ağustos tarihinde tanıtılması bekleniyor.

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