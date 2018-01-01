İşte TSK'nın gökyüzündeki gözü. İlk kez görüntüledi

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Batman 14'üncü İnsansız Hava Uçakları Sistemleri Üs Komutanlığı personeli, yılbaşı gecesinde görevinin başındaydı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'gökyüzündeki gözü' olarak bilinen üs Komutanlığı kapıları ilk kez özel izin açtı. Üs Komutanlığı'ndaki İnsansız Uçak Sistemleri envanterindeki 'gözcü insansız hava araçları' terörle mücadelede aktif bir şekilde görev alırken, görevliler, "TSK'nin vurucu gücü. 7-24. 365 gün görevde" yazılı kolluklarla yılbaşı gecesini görevlerinin başında geçirdi.

Batman 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gökyüzündeki, "Keskin atış, Nokta atış" kabiliyetiyle iç güvenlik bölgesinde terörle mücadelede etkin rol oynayan Üs komutanlığındaki personeller, ailelerinden uzak olmalarına karşı komutanlarıyla birlikte yeni yılı karşıladı. Görev öncesi uçuş ekibinin planlama yaptığı Üs Komutanlığının hangarlarında, 24 saat havada kalabilen insansız uçak sistemlerinin bakım ve onarımı yapılıyor.

GÖZCÜ İHA'LAR

"Sessiz, soluksuz, silahsız, rakipsiz, kusursuz, uykusuz" parolasıyla hareket eden 14'üncü Üs Komutanlığının personeli, 2017'nin son gününde yeni yıla girerken, görevini yapmanın mutluluğunu yaşadı. 2018'e sayılı dakikalar kala hangarlardaki insansız uçakların bakım ve ikmalini erbaşlar, komutanların gözetiminde yaptı. Daha sonra erbaşlarla bir araya gelen üst düzey personel ve komutanlar, yemekhanede erlerle birlikte karavana yemeğine oturdu. Üs Komutanlığındaki yılbaşı gecesinde yemekhanedeki karavanadan erbaş ve erlere verilen mercimek çorba, et döner, pirinç pilav, ayva tatlı ve karışık çorbadan oluşan yemek öncesinde okunun duanın ardından komutanlar, personelin yeni yılını kutladı. Ailelerinden uzak olmalarına rağmen sıcak bir ortamda olan er ve erbaşlar, ailelerine selam gönderdi ve yeni yıla yönelik mesaj verdi. Kulede görevlerinin başında olan nöbetçi erbaşlar da yakınlarına DHA kamerası aracılığı ile yeni yıl mesajı gönderdi.

KIŞ, SOĞUK DEMEDEN GÖREVLERİNİN BAŞINDA

Batman 14'üncü Üs Komutanlığının envanterindeki 'Gözcü İnsansız hava araçları' terörle mücadelede etkin rol alıyor. Üs'ün sahip olduğu kabiliyetle terör örgütüne göz açtırmayan 'gözcü iha'lara gözü gibi bakan Üs Komutanlığı personeli, sorumluluk anlayışıyla yılbaşı gecesinde kış, soğuk, yağmur, çamur demeden yeni yılın ilk dakikalarında görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı. Üs Komutanlığının komutanları, kulelerinde nöbet tutan erbaşları ziyaret edip yeni yılı kutladı.