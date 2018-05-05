İşte tüm özellikleri ve fiyatı ile General Mobile GM 8 Go
General Mobile, Barcelona’da gerçekleşen Mobile World Congress’te tanıttığı Android Go versiyonunun dünyadaki ilk ürünü olan ‘GM 8 Go’ modelini satışa sundu.
Android Oreo (Go edition), hızlandırılmış yazılımı ile yüksek performans gösteren işletim sistemi, ekstra depolama imkânı ve güvenlik gibi avantajlar içeren optimize edilmiş bir yazılım deneyimi sağlıyor. ‘GM 8 Go’, özellikle ilk kez internetle tanışanların ihtiyaç duyabilecekleri, amaca yönelik Google uygulamalarıyla birlikte geliyor. Android Oreo (Go edition) yüklü akıllı telefonlar, ayrıca telefon üzerinde en iyi çalışan uygulamaların indirilebilmesini kolaylaştıran özel bir Google Play Store versiyonu yüklü şekilde sunuluyor.
‘GM 8 Go’, yeni nesil 18.9’luk ekran tasarımıyla dikkat çekiyor. 13MP flaşlı ön kamerası ile dikkat çeken ‘GM 8 Go’ ile fotoğraf tutkunları, çektikleri fotoğrafları cihazın hem ön hem arka kamerasında kullanabilecekleri ‘portre modu (bokeh)’ seçenekleri ile düzenleyerek fotoğraflarına yeni bir dokunuş katabiliyor. Ayrıca çekilen fotoğraf ve videolar hafıza problemi olmaksızın dahili olarak sunulan ‘Google Fotoğraflar’ uygulamasıyla yüksek kalitede, ücretsiz ve sınırsız olarak depolanıyor.
‘GM 8 Go’ kullanıcılara HD kalitesinde video görüşmeleri sunuyor.
Ürünün fiyatı 799 TL.
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