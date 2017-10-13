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İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bundan sonra artık bizim polis teşkilatımız Sig Sauer diye bir silahı kullanmayacaktır. Biz artık bu tabancaları veya daha uzun mesafelisini ülkemizde yapıyoruz. Çünkü onlardan almaya devam ettikçe bize tembellik geliyor. Biz kendi ürettiklerimizle yapalım. Bu planların hedefi Türk milletine diz çöktürme planıdır” açıklamasının ardından, dikkatler yabancı silah sistemlerini ikame edecek “yerli ve milli” projelere çevrildi.

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İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

 

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