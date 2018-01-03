İsveç'ten Kore'ye radar desteği

Saab, 22 Aralık'ta yaptığı duyuruda, sözleşme bedelini 15,2 milyon Dolar olarak açıkladı. Program, Kore Cumhuriyeti'nin aviyonik sistemlerin de dahil olduğu, yerli savaş uçağı geliştirme ve üretimi hedefinin bir parçası. Kore Cumhuriyeti Savunma Edinimi Programı İdaresi'ne (DAPA) göre geliştirilecek AESA radarı, 2026 yılında geliştirme sürecinin tamamlanması planlanan KF-X'in prototipi üzerinde uçuş testine tabi tutulacak. Testlerin 2022 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

C4Defence'ın haberine göre, KF-X projesi, yerli teknolojiler kullanılarak 120 adet savaş uçağı üretimini ve uçakların 2032'ye kadar Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri hizmetine alınmasını ön görüyor. Kore Cumhuriyeti, ABD'nin temel teknolojilerin transferi talebini reddetmesinin ardından, 2015 yılında KF-X uçaklarına yerleştirilecek AESA radarı, radyo frekans karıştırıcı, optik hedefleme podu ve kızılötesi arama ve takip sistemi gibi teknolojileri yerli imkanlarla geliştirmeye karar vermişti.