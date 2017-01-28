İTÜ’lü öğrencilerden Mars keşif aracı

Ekibin amacı ise geliştirdikleri bu uzay aracıyla uluslararası bir yarışma olan University Rover Challenge (URC)’ye katılmak. Her yıl Amerika Birleşik Devletleri’nin Utah eyaletindeki Mars Desert Research Station’da (MDRS) gerçekleştirilen, üniversite öğrencilerinin tasarladıkları roverlar ile yarıştıkları yarışmaya bugüne kadar Türkiye’den hiçbir bir takım katılmadı.

Türkiye’de bir ilke imza atarak bu yarışmaya katılmak isteyen İTÜ Rover Takımı, yenilikçi fikirleriyle bu yarışmada Türkiye’yi temsil edeceğine inanıyor. Mars’ın yüzeyinde keşif yapmak için geliştirilen aracın uzaktan kontrole ve otonom sürüş teknolojisine destek verdiği belirtiliyor.

Aracın en dikkat çekici özellliğinin ise çukurlarda, yükseltilerde, eğimlerde ve engellerle karşılaştığında devrilmemesi olarak gösteriliyor.

Üzerinde yer alan robot kol yardımıyla aracın yerdeki nesneleri alabileceği ifade ediliyor. Robot kolun bununla birlikte Mars’ın yüzeyinden numuneler alacağı ve bu numuneleri kendi üzerinde analiz edeceği dile getiriliyor.

Robotun çöl yüzeylerine uyum sağlaması için sıcağa ve engebeli araziye dayanıklı olacak şekilde şasisi soğutma sistemleriyle birlikte alüminyum malzemeden 6 tekerlekli, özel süspansiyon sistemi ile birlikte tasarlandığı belirtiliyor.

Mars’ta yaşama dair izler araması için geliştirilen aracın üzerindeki kameralar sayesinde kontrol noktasına görüntü aktarabileceği söyleniyor. Üretim aşamasında yaşanan maddi sorunlardan ötürü hız kaybettiklerini belirten İTÜ Rover ekibi bu konuda gönüllülerden yardım bekliyor.