İÜ Rektörü Prof. Dr. Ak, Soyuz MS-07’nin fırlatılışını izledi

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, 16-18 Aralık 2017 tarihlerinde Kazakistan’a ziyarette bulundu. Kazakistan Baykonur Uzay Üssü’nden 2017’nin dördüncü ve son uzay aracı Soyuz MS-07’nin fırlatılması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Kazakistan ziyareti kapsamında Kazakistan’ın Kızılorda Eyaleti sınırları içerisinde bulunan Baykonur Uzay Üssü’nü ve üste bulunan Baykonur Müzesi’ni ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gitmek üzere fırlatılan ve Rus Kozmonot Anton Shkaplerov, NASA Astronotu Scott Tingle ve Japon Astronot Norishige Kanai’yi taşıyan 2017’nin dördüncü ve son uzay aracı Soyuz MS-07’nin fırlatılışını izledi. Uzay İstasyonuna çeşitli teknik testler gerçekleştirmek amacıyla giden Soyuz MS-07 mürettebatının ISS’de 122 gün kalması ve Nisan 2018’de Dünya’ya dönmesi planlanıyor.

Daha önce Türkiye’nin yeni haberleşme uydusu 4B’nin fırlatıldığı Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü, uzay çalışmaları tarihinin birçok önemli uçuşuna ev sahipliği yapmış bir üs. Baykonur bölgesi ise Rusya’nın Kazakistan’dan kiraladığı ve yönetimi Rusya’da olan bir bölge. Sadece Rusya’nın denetimi ile girilebilen Baykonur, uzay sektörünün ana üssü konumunda ve uzay çalışmalarında başarılı ve kaliteli hizmetleri nedeniyle ‘en gelişmiş uzay üssü’ ödülüne sahip. “Eğitimde İş Birliği” İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Kazakistan ziyareti kapsamında Al Farabi Üniversitesi ve Korkut Ata Kızılorda Devlet Üniversitesi’ni ziyaret etti.

İÜ açıklamasına göre Prof. Dr. Mahmut Ak, ziyaret ettiği üniversitelerde yürütülen proje ve faaliyetler hakkında bilgi alırken geliştirilebilecek iş birliği çalışmalarına yönelik görüşmelerde de bulundu. Araştırma Üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi’nde uzay, robotik teknoloji, yapay zekâ ve daha birçok konuda çalışmalar yürütülüyor.

Bölgedeki Üniversiteleri ziyaret eden İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Araştırma Üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi’nin bu üniversiteler ile birlikte gerçekleştirebileceği araştırma projeleri üzerine de toplantılar yaptı.

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’a ‘Altın Madalya’ takdim edildi Ziyaret sırasında İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’a Korkut Ata Kızılorda Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kylyshbay A. Bissenov tarafından Korkut Ata Kızılorda Devlet Üniversitesi’ni simgeleyen bir ‘Altın Madalya’ takdim edildi. İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, ‘Altın Madalya’ takdimi üzerine yaptığı konuşmada üniversiteler arasında iş birliğinin artmasını istediklerini dile getirerek, “Kazakistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler güçlü tarihsel, ekonomik ve siyasi bağlara dayanıyor. Gelecek yıllarda derinleşerek devam edeceğini bildiğimiz bu ilişkilerin somutlaşmasında eğitimin rolü ayrı bir öneme sahip. İstanbul Üniversitesi artık bir ‘Araştırma Üniversitesi’.

Kazakistan ile teknoloji alanında hayata geçireceğimiz projeler çok önemli. Bu nedenle üniversitelerimiz arasındaki akademik ve araştırma alanında tesis ettiğimiz işbirliğini son derece önemsiyorum” şeklinde konuştu. İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’a Kazakistan ziyaretinde İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Mert Savrun eşlik etti.