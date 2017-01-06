İzmir terör saldırısında gündeme gelen siber saldırı nedir?

Günümüz dünyasında teknolojiyle iç içe yaşamanın bazı kötü sonuçları bulunuyor. Kuşkusuz, bunlardan birisi de siber saldırıya uğramak. Siber saldırı nedir? İzmir’de yaşanan hain terör saldırısında gündeme gelen siber saldırı nedir, siber saldırı sonuçları nelerdir? İzmir Adliyesi önündeki bombalı saldırının ardından bir de siber saldırıda bulunulduğu ve bu nedenle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bilgi işlem personelini, bilgisayar sistemindeki dosyaları yedeklemek için adliyeye çağırdığı iddia edildi. Ancak bu iddia başsavcılık tarafından yalanlandı.

SİBER SALDIRI NEDİR?

Bilgisayar ve internet alanında uzmanlaşmış hacker diye tabir edilen hack veya hacker gruplarının banka, polis, jandarma, devlet, şahıs, firma vb. sitelere veya bilgisayarlara zarar vermek amacı ile yaptıkları saldırıya Siber Saldırı denir. Bu saldırılar neticesinde bilgisayara ya da sitelere solucanlar, trojenler sokarak ya da açıklar aranıp bulunarak bilgiler ele geçirilebilir veya var olan bilgiler yok edilebilir.

Günümüzde yaygınlaşan internet kullanımıyla birlikte siber saldırı, bir diğer deyişle sanal saldırı olayları da artmaktadır. Cep telefonu, sosyal medya ve iletişim ortamları, web siteleri, online oyunlar, elektronik posta aracılığıyla bir kişi veya bir grup tarafından başka bir bireyi karalayıcı, küçük düşürücü yayın ve duyurular yapılarak kişilik haklarına saldırılması siber(sanal)saldırıdır.

SİBER SAVAŞ DURUMUNDA NE OLUR?

Devletler arasındaki siber saldırılarda ise devletlerin elektrik dağıtım şebekelerine yapılan bir saldırı olursa elektrikle çalışan hiçbir alet kullanılamaz, elektronik bankacılık saldırısında bankalardan ve ATM’lerden para çekilemez; nükleer tesisler, doğalgaz ve petrol hatlarında büyük sıkıntılar çıkabilir, şehir içi trafik lambalarının arıza yapması büyük kazalara sebep olabilir ve en önemlisi hava kontrol mekanizmasının kaybedilmesi sonucu uçaklar havada çarpışabilir.