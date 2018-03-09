Japonya, ABD'den Nokta Savunma Sistemi Phalanx Baseline 2 istiyor
ABD Dışişleri Bakanlığı, Yabancı Askeri Satış programı kapsamında Japonya'ya 45 milyon Dolar bedelle 24 adet MK 15 Phalanx Nokta Savunma Sistemi (CIWS) Blok IB Baseline 1'den MK 15 Phalanx CIWS IB Baseline 2'ye dönüşüm kiti tedarikine onay verdi.
Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı, bu olası satış hakkında Kongre'ye 3 Mart'ta bildirimde bulundu. Japonya, aynı zamanda destek ekipmanı, yayınlar, yazılım ve destek hizmetleri ile lojistik destek talebinde bulundu. Kongreden onay çıkması halinde Raytheon ana yüklenici olacak.
(C4Defence)
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