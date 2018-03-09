Japonya, ABD'den Nokta Savunma Sistemi Phalanx Baseline 2 istiyor

Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı, bu olası satış hakkında Kongre'ye 3 Mart'ta bildirimde bulundu. Japonya, aynı zamanda destek ekipmanı, yayınlar, yazılım ve destek hizmetleri ile lojistik destek talebinde bulundu. Kongreden onay çıkması halinde Raytheon ana yüklenici olacak.

(C4Defence)