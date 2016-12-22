Japonya Dünya'nın radyasyon oranını araştıracak uydu gönderdi

Dünya'nın manyetik zırhı Van Allen radyasyon kuşakları

Dünyamız’ın üst tarafından korunması yalnızca atmosferin özellikleriyle sınırlı değildir. Yerküremizin içindeki madenlerin oluşturduğu manyetik alan dünyamız’ın etrafında “van allen kuşakları” diye adlandırılan koruma zırhını meydana getirmektedir. Bu zırh bizi radyasyon bombardımanlarından korur. bu zırh olmasaydı Dünya’daki hayat mümkün olmayacaktı. güneş dışındaki yıldızlardan gelen öldürücü kozmik ışınlar, Dünya’nın etrafındaki bu koruyucu kalkanı geçememektedir.

Güneş’ten de dünyamıza ısı ve ışık dışında, radyasyon ve hızı çok yüksek seviyelerdeki proton ve elektronlardan oluşan rüzgarlar gelir, fakat güneş rüzgarları da dünya’nın 40 bin mil uzağında manyetik halkalar çizen van allen kuşaklarını geçemez. manyetik alanımızın koruması sayesinde biz, hayatımızı tehdit eden tüm bu oluşumlardan zarar görmeden yaşamaktayız. yerkürenin çekirdeğindeki oluşumlar sayesinde, gökyüzünde koruyucu bir tavan manyetik alan olarak oluşmaktadır.

Geospace (ERG) uydu dün Japonya'nın güneyindeki Uchinoura Uzay Merkezi'ndeki Epsilon roketi aracılığıyla başarılı bir şekilde yörüngeye gönderildi.

Her şey plana uygun giderse, ERG uydusu Dünya'nın eliptik yörüngesine konumlanacak. Dünya'ya yaklaşık 215 mil (350 kilometre) uzaklıkta bulunacak. 355 kilogram ağırlığındaki uydu Van Allen radyasyon kemerleri, gezegenin manyetik alanı, hızlı hareket eden elektronlar ve diğer parçacıkların araştırmasını yapacak.