Japonya'dan bir ilk: 2030'da Ay'a insan yollamayı planlıyoruz

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), ilk kez Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) ötesine astronot yollamaya dair planları olduğunu açıkladı.

Japonya'nın uzay ajansı JAXA, 2030 yılı civarında Ay'a astronot yollamayı planladıklarını duyurdu.

JAXA'nın ilk hedefinin, NASA öncülüğünde yürütülen ve 2025'te Ay'ın yörüngesine uzay istasyonu inşa etmeyi amaçlayan göreve katılmak olduğu belirtildi.

NASA'nın yürüttüğü proje, uzun vadeli Mars'a insan yollama planının da bir parçası.

Tokyo, çok uluslu göreve yapacakları katkı ve Japon teknolojisini paylaşmaları aracılığıyla istasyonda bir yer edinmeyi ve buradan Ay'a astronot yollamayı umut ediyor.

​ÇİN VE HİNDİSTAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SONRA GELDİ

NHK'nin aktardığına göre plan bu hafta eğitim bakanlığına sunuldu.

AFP, söz konusu açıklamanın, Çin ve Hindistan'ın kendi uzay programlarını geliştirdiklerini duyurmasından sonra geldiğine dikkat çekti.

Kasım ayında Çin'in Shenzhou-11 uzay aracı Dünya'ya dönmüş ve ülkenin en uzun süreli insanlı uzay görevine çıkan iki astronotunu eve geri döndürmüştü.

Öte yandan Pekin, Mars'a yollamayı planladığı uzay aracının görsellerini paylaşmış ve birkaç yıl içinde Kızıl Gezegen'e yollamayı hedeflediklerini açıklamıştı.