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Japonya’dan 46 milyar dolarlık rekor savunma bütçesi

Japonya'da Başbakan Şinzo Abe'nin kabinesi 46 milyar dolarlık (5.19 trilyon yen) rekor savunma bütçesini onayladı. Bu Japonya’nın II. Dünya Savaşı sonrası en yüksek savunma bütçesi oldu.

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Onayla 2018 savunma bütçesi 2017 yılına oranla yüzde 1.3 arttırıldı. Yeni bütçede mart ayından itibaren yeni nesil füze savunma sistemleri için 208 milyon dolarlık (23.5 milyar yen) harcama da yer alıyor. Japonya parlamentosun bütçe planlarını onaylaması gerekiyor.
 
Japonyanın Kuzey Kore ve Çin ie ikili anlaşmazlıkları bulunuyor. 
 

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