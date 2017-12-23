Japonya’dan 46 milyar dolarlık rekor savunma bütçesi Japonya'da Başbakan Şinzo Abe'nin kabinesi 46 milyar dolarlık (5.19 trilyon yen) rekor savunma bütçesini onayladı. Bu Japonya’nın II. Dünya Savaşı sonrası en yüksek savunma bütçesi oldu.