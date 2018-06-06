Juno uzay aracı 3 yıl daha çalışacak

Juno, Jüpiter’i araştırmak için 2011 yılında Dünya’dan ayrıldı ve 2016 yılında gaz devine ulaşmayı başardı. Şu ana kadar topladığı verileri ve fotoğrafları Dünya’ya göndererek, Jüpiter hakkında yeni bilgiler edinmemizi sağladı. Yaklaşık bir ay sonra görev süresini tamamlaması beklenen uzay aracı için karar değişikliğine gidildi.

O zamandan bu yana, Jüpiter’de, kırmızı noktanın derinliği, yüzeyinin altındaki gazın üç boyutlu görüntüsü ve aurorasının nasıl çalıştığı gibi yeni bilgiler ortaya çıkardı. Ayrıca, şimdiye kadarki en iyi alan resimlerinden bazılarını teslim etti.

Ancak son zamanlarda işler planlandığı gibi gitmedi. Juno’nun motorunda yaşanan arıza nedeniyle, yörüngesinin 14 gün kısalması bekleniyordu. Bu riskten kaçınmak için iptal edilen manevra, uzay aracının bir süre daha çalışmasına olanak tanıyacak. Planlanan süreden daha uzun çalışma, Juno’nun gezegen için daha az araştırma yapacağı anlamına geliyor.

Alınan yeni bir kararla, görev süresinin uzatılması sayesinde Juno’dan veriler almaya devam edebileceğiz. NASA yeni görev süresi hakkında henüz resmi bir bilgi vermedi. Business Insider’ın verdiği bilgiye göre, uzay aracı 2021 yılına kadar göreve devam edebilecek.

Juno, görev süresinin sonlarında, tıpkı Cassini gibi dramatik bir dalış yapabilir.

(ShiftdeIete)