Jüpiter'in 'Büyük Kırmızı Noktası'na garip şeyler oluyor

Juno'nun son görüntüleri, şimdiye kadar görülmemiş çapta daha küçük olan fırtınada bazı şaşırtıcı değişiklikler ortaya çıkardı. Dönen rüzgarlar, gezegenin atmosferine daha öncekinden daha fazla ulaşıyor. Aynı zamanda, fırtınaya rengini veren kimyasalların ultraviyole radyasyona maruz kalmasının bir sonucu olarak, ikonik kırmızı tonu daha turuncu hale geliyor.

Jüpiter'in gözlemleri yüzyıllar öncesine dayanıyor, ancak Büyük Kırmızı Nokta'nın ilk doğruladığı görüntü 1831'de gerçekleşti. Daha sonra, 1979'da Voyager' 1995'te Galileo Jüpiter'in Büyük Kırmızı Noktası'nı görüntüledi. Temmuz 2016'da gezegenin yörüngesine ulaşan Juno uzay aracı ise görevine halen evam ediyor.

Bilim adamları yapılan sön araştırmaşlara göre, fırtınanın 20 yıl içinde tamamen ortadan kalkacağını iddia ediyor.