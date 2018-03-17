Jüpiter'in 'Büyük Kırmızı Noktası'na garip şeyler oluyor
Jüpiter'in Büyük Kırmızı Noktası (üç dünyayı yutmaya yetecek kadar büyük), güneş sistemimizdeki gezegenler arasında Satürn'ün halkalarından sonra bulunan en ikonik özellik denilebilir. Bu devasa fırtına (siklon) çok uzun bir süredir devam ediyor. Yapılan son gözlemler Fırtınanın öldüğünü işaret ediyor. Juno uzay aracından elde edilen en son veriler ve NASA'daki bilim adamları tarafından yapılan yeni bir araştırma makalesi, onun son yıllarına girdiğini ve bu dönende hem şekil hem de renk değiştiğini gösteriyor.
- Gökhan Ertaş / star.com.tr
Juno'nun son görüntüleri, şimdiye kadar görülmemiş çapta daha küçük olan fırtınada bazı şaşırtıcı değişiklikler ortaya çıkardı. Dönen rüzgarlar, gezegenin atmosferine daha öncekinden daha fazla ulaşıyor. Aynı zamanda, fırtınaya rengini veren kimyasalların ultraviyole radyasyona maruz kalmasının bir sonucu olarak, ikonik kırmızı tonu daha turuncu hale geliyor.
Jüpiter'in gözlemleri yüzyıllar öncesine dayanıyor, ancak Büyük Kırmızı Nokta'nın ilk doğruladığı görüntü 1831'de gerçekleşti. Daha sonra, 1979'da Voyager' 1995'te Galileo Jüpiter'in Büyük Kırmızı Noktası'nı görüntüledi. Temmuz 2016'da gezegenin yörüngesine ulaşan Juno uzay aracı ise görevine halen evam ediyor.
Bilim adamları yapılan sön araştırmaşlara göre, fırtınanın 20 yıl içinde tamamen ortadan kalkacağını iddia ediyor.
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