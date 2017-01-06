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Kablosuz kulaklık furyasına bir yenisi daha eklendi

Özellikle Apple’ın AirPods‘u piyasaya sürmesinin ardından tamamen kablosuz kulaklıklar teknoloji gündeminde kendine iyiden iyiye yer bulmaya başladı. Bu türdeki kulaklıklar bir süredir mevcuttu ancak artık eskisinden daha çok karşımıza çıkıyor.

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Daha önce Kickstarter’da yeterli desteği bularak tamamen kablosuz ilk kulaklığı M-1’i satışa sunan Earin isimli firma, şimdi de M-2 isimli yeni kulaklığını tanıttı. Yenilenen tasarımıyla daha iyi bir görüntüye kavuşan kulaklık, ayrıca gürültü engelleme konusunda da eskisine nazaran daha başarılı. Dokunmatik yüzeyiyle şarkılar arasında geçiş yapmayı, müziği durdurmayı ve aramalara cevap vermeyi sağlayan kulaklığın kullanım süresi de tatmin edici.
Yanında gelen şarj kutusu ile 3 kez şarj edilebilen kulaklık, her şarjda 3 saat kullanım vadediyor. Şarj kapsülünün kendisini şarj etmek içinse 75 dakika yeterli oluyor. Bu yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak kulaklığın fiyatı bilinmiyor. Ancak M-1’in 200 dolara satıldığını düşünürsek bu kulaklığın daha yüksek bir fiyatla geleceğini söyleyebiliriz.

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