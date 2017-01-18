Araştırmacılar kahvenin yaşam süresini uzatabileceğini buldu

Araştırmaya göre, yaşlı insanların bazılarında oluşan kronik ateşlenme süreci ve bu süreç sonucunda kalp damar hastalıklarının tetiklenebileceğini gösteriyor. Ancak tedavi için ilaç kullanmaya gerek olmayabilir. Çözüm bir fincan kahvede bulunabilir.

Çalışmanın yöneticisi Stanford Enstitüsü'nden David Furman; "Kafein alımının uzun ömür ile ilişkili olduğu da iyi biliniyor, Birçok çalışma bu ilişkiyi göstermiştir." acıklamasında bulundu.

Stanford Tıp Üniversitesi bilim adamları tarafından 100'den fazla katılımcı üzerinde yapılan testler sonucunda kahve tüketimine dair önemli bulgular elde edildi.

Kafein bağlantısı

Yaplılan testler sonucunda katılımcıların bir kısmında iltihaplanma mekanizmasının ve buna bağlı kalp damar hastalıklarının durgun olduğu gözlendi. Hastalığın nispeten durgun olduğu kişiler daha fazla kafeinli içecek içme eğilimindeydi. Laboratuvar deneyleri, mekanizmanın doğrudan kafein ve ilişkili bileşiklerle mücadele ettiğini ortaya koydu.

Çalışma aynı zamanda, kafeinin ve kendi metabolitlerinin dolaşan bu nükleik asit metabolitlerinin etkisine ters düşebileceğine dair kanıtlar sağlıyor ve muhtemelen kahve içenlerinin daha uzun yaşama eğilimi olduğunu açıklıyor.

Araştırmacılar, aynı zamanda, kahve gibi daha fazla kafeinli içecek içmeyi tercih eden yaşlı katılımcılar arasında iltihap mekanizmasının nemlendiğini buldular.

Çalışmanın yöneticisi Stanford Enstitüsü'nden David Furman; "Yaşlanmada, tüm bulaşıcı olmayan hastalıkların yüzde 90'ından fazlası kronik inflamasyon ile ilişkilidir, kronik inflamasyonun kansere, alzheimer hastalığına ve diğer demanslara, kardiyovasküler hastalığa, osteoartirit ve hatta depresyona katkıda bulunduğu yönündeki kanıtlar, 1.000'den fazla makale yayınladı."

16 Ocak yayınlanan çalışmada, Nature Medicine , kalp-damar hastalıkları ve genel mortalite oranlarının artması. Araştırmada, nükleik asitlerin metabolizmaları ya da parçalanma ürünleri, yani genlerimiz için yapı taşları olarak işlev gören moleküller, kan dolaşımıyla bu iltihaplanma sürecini tetikleyebilirler.

Araştırmalar ;Sidra Tıp ve Araştırma Merkezi ,Fransız Ulusal Enstitüsü Sağlık ve Tıbbi Araştırmalar merkezi ve North Carolina Üniversitesi'nde yapılmıştır. Stanford Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Bölümü de çalışmalarını desteklemiştir.