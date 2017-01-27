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Kana 'akıllı' ulaşım

SDÜ'lü iki öğrenci kana ihtiyaç duyanlar ile bağış yapmak isteyenlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde birbirlerine ulaşmalarını sağlamak için 'Kan Lazım' adıyla mobil uygulama geliştirdi.

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Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) öğrenim gören iki öğrenci, kan ihtiyacı bulunanlarla bağışçıların birbirine ulaşmalarını kolaylaştıracak, "Kan Lazım" adıyla mobil uygulama geliştirdi.
 
Uygulamayı geliştiren öğrencilerden Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Eftal Yurtseven, gazetecilere yaptığı açıklamada, kan ihtiyacı olanlar ile bağışta isteyenleri aynı platformda buluşturmaya karar verdiklerini belirtti.
Yurtseven, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi arkadaşı Serkan Özdemir ile "Kan Lazım" uygulamasını geliştirdiklerini, amaçlarının kan bağış oranını artırmak olduğunu söyledi.
 
Uygulamaya kayıt yapanlardan lokasyon, telefon, doğum tarihi, kan grubu gibi bilgiler istediklerini anlatan Yurtseven, güvenliği sağlamak için de hastanelerden referans aldıklarını, kişi bilgilerini hastane dahil üçüncü kişiler ile paylaşmadıklarını vurguladı.
 
Bu şekilde büyük bir veri tabanı oluşturduklarını belirten Yurtseven, "Kişi acil kan ihtiyacı olduğunda yakınlardaki tüm donörleri buluyor ve güvenli, hızlı bir şekilde onlara anlık bilgi gönderebiliyor." dedi.
 
"Bütün telefonlara yüklenebilir"
Serkan Özdemir de uygulamayı kullananların hastane üzerinden kan ihtiyacı olduğunu kanıtlayıp mobil çağrı yapabileceğini, bu sayede hızlı bir şekilde bağışçılara ulaşılabileceğini bildirdi.
Uygulamayla kan bağışı oranını artırmayı hedeflediklerini ifade eden Özdemir, bunun bütün telefonlara yüklenebileceğini sözlerine ekledi.
 

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