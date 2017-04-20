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Kanatlı Güdüm Kiti'nde seri üretim başlıyor

TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından yerli imkânlarla geliştirilen Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)’nin ilk parti teslimatlarının, Mayıs ayı başında yapılacağı TÜBİTAK’ın İnternet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, konu ile ilgili olarak; KGK’da seri üretim çalışmaları için üretici sanayi kuruluşun belirlendiğini ve sözleşme aşamasına gelindiğini ifade etti. “Böylece Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek yeni güdüm kiti için ‘Ar-Ge’den Seri Üretime’ dönüşüm süreci tamamlanmış olacak” dedi.
Prof. Dr. Ergin, Kanatlı Güdüm Kitinin, Ocak ayında F-4 2020 uçaklarına, Mart ayında ise F-16 savaş uçaklarına ilişkin sertifikasyon işleminin başarıyla tamamlandığını söyledi. Kanatlı Güdüm Kitinin teknik özellikleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ergin, “Milli olarak geliştirilen ve üretilen Kanatlı Güdüm Kiti, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan 250 ve 500 kilogramlık genel maksat bombalarını, havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmatlara dönüştürüyor.
 
Güdüm kitleri ailesinin yeni bir üyesi olan Kanatlı Güdüm Kitinin, uçuş menzili 110 kilometreyi buluyor. Bu menzil ve vuruş yeteneği sayesinde Kanatlı Güdüm Kiti kullanan savaş uçaklarımız, tehdit bölgesine hiç girmeden hedeflerine taarruz ederek bertaraf edebiliyor” diye konuştu.
 
 
Kanatlı Güdüm Kitinin, uzun menzil için herhangi bir itki sistemine ihtiyaç duymadığına dikkati çeken Prof. Dr. Ergin, “Kit, atış irtifası ve hızıyla kazandığı enerjiyi, sahip olduğu dış geometrisini en verimli şekilde kullanarak, uzun menzile dönüştürüyor.
 
Benzer sınıftaki ataletsel güdümlü mühimmatlar içinde en uzun menzille fark yaratan Kanatlı Güdüm Kiti, hassas vuruş özelliğini Ataletsel Navigasyon Sistemi ve Küresel Konumlama Sisteminin bütünleşik güdüm kabiliyetinden alıyor. Hedefini 6 metrenin altında hassasiyetle vuran kit, hedefte yüksek imha ve hedef dışında da düşük yanal hasar sağlıyor” dedi.
 

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