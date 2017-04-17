Kara deliğin ilk fotoğrafı çekildi

Samanyolu’nun kalbinde yer alan kara deliğe ilişkin görsel veri çalışmaları uzun zamandır yapılıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde beklenen açıklama yapıldı. Esasen tam olarak kara deliğin değil, kara değilin etrafındaki “olay ufku“nun (event horizon) görselleştirildiği düşünülüyor.

Event Horizon Telescope bir dizi güçlü radyo gözlemciden oluşuyor. Dünyanın dört bir yanında yer alan gözlemciler birbirine bağlandığında devasa bir sanal teleskoba dönüşüyor. Bu teleskobun en az gezegen kadar büyük olduğunu belirtelim. Samanyolu’nun kalbi de bu devasa teleskopla çekiliyor. Event Horizon Telescope projesinin başı, gök bilimci Michael Bremer, fiziksel olarak bu büyüklükte bir teleskobun kendi ağırlığı altında ezileceğini belirtirken, yaptıkları sanal teleskobun devasa boyutlara ulaşabildiğini söylüyor.

Samanyolu’nun Yay takım yıldızı bölgesinde bulunan kara delik, Dünya’dan 26 bin ışık yılı ötede konumlanıyor. Yapılan çekimden bir görsel elde etmenin iste aylar alacağı belirtiliyor. Teleskoptan elde edilen verilerin işlenmesi için biraz daha zamana ihtiyaç var anlayacağınız. Eğer bilim insanları umdukları gibi kara deliğin olay ufkuna ait net bir kare yakalayabildiyse, evrene ilişkin gizemleri çözmek için yeni veriler elde etmiş olabiliriz.