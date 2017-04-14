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Kara mayınlarını bulmak için ışıldayan bakteriler kullanılacak

Eski kara mayınlarının bulunması için bilim insanları tarafından özel olarak yetiştirilen bakteriler kullanılacak. Bu bakteriler mayın tespit ettiklerinde ışıldayarak sinyal verecekler.

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Terör örgütleri tarafından kullanılan veya eski savaşlardan kalan kara mayınları, hala dünyanın birçok yerinde can almaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında insan hayatını tehdit eden kara mayınlarına karşı çözüm arayan bilim insanları, bu mayınları bulmayı ve etkisiz hale getirmeyi çok daha güvenli hale getirecek yeni bir yöntem üzerinde çalışıyor.
 
Kudüs İbrani Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, kara mayınlarını güvenli bir şekilde bulup etkisiz hale getirmek için özel bakteriler yetiştirdi. Mayınların bulunması için özel olarak tasarlanan bu bakteriler, patlayıcı tespit ettiklerinde ışıldıyorlar. Eski kara mayınlarından salınan öldürücü dumana reaksiyon gösteren bakteriler, floresan sinyali göndererek bu mayınların tespit edilmesini sağlıyor.
 
Özel tasarlanmış floresan bakteriler tarafından gönderilen bu sinyal lazer tarama sistemi tarafından algılanıyor ve bu sistem kullanılarak kara mayınlarının yeri tespit ediliyor. Bu lazer tarama sistemi uzaktan kontrol edilebildiği için araştırmacılar tarafından geliştirilen bu yeni metod mayınların insansız bir şekilde bulunmasını mümkün hale getiriyor.
 
Kudüs İbrani Üniversitesi'nde geliştirilen bu yeni metodun güvenilir olduğu kanıtlanırsa, eski kara mayınlarını bulma ve etkisiz hale getirme işlemleri çok daha güvenli hale gelebilir.

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