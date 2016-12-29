Karabük Üniversitesi Robot Kulübü bu sene de dünya birincisi oldu

Akademik programın yanında ders dışı etkinlikler ile robot ve alt sistemlerin tasarım ve uygulamalarını teşvik etmek, çeşitli uzman, disiplin alanlarında kazanılmış bilgi ve becerileri takım çalışması ve birlik ruhu içerisinde transfer etmek amacıyla 2005 yılında öğrenciler tarafından kurulan kulüpte yaklaşık 300 öğrenci aktif görev alıyor. Öğrenciler, imkanlarıyla yaptıkları "tarımsal", "kedi", "küre", "yağlı güreş", "çizgi izleyen" ve "sumo" robotları ile yurt içinde ve dışında birçok başarıya imza attı.

Geçen yıl Tokyo'da yapılan "Japon Sumo Robot Turnuvası 2015''te, "Sakin" ile dünya birinciliği elde eden ve "Yokozuna" (Başpehlivanlık) unvanını Türkiye'ye getiren kulüp üyeleri, bu yıl 17-18 Aralık'ta 28'incisi düzenlenen turnuvaya, geçen yılın "Başpehlivan"ı "Sakin"in yanı sıra "Hırçın", "Avcı" ve "Neşter" isimli robotlarla katıldı.

"Sakin" ve "Avcı", 48 rakibini geride bırakarak finale kaldı. KBÜ'ye ait robotların zorlu mücadelesinden "Avcı" galip ayrılarak dünya birincisi oldu ve "Yokozuna" unvanını Türkiye'de tutmayı başardı.

"Yenilikler üretmek zorundayız"

KBÜ Robot Kulübü Akademik Danışmanı ve KBÜ Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Raif Bayır; 1996 yılında genç bir akademisyenken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Sumo robot teknolojisi için Japonya'ya gönderildiğini ve burada eğitim aldığını, daha sonra ülkeye dönerek bu konudaki bilgi ve birikimini öğrencilerine aktardığını söyledi.

KBÜ bünyesinde bir kulüp kurarak çalışmalara hız verdiklerini ve birçok yarışmada tasarımları robotlar ile ödüller elde ettiklerini anımsattı.

Bayır, öğrencilerin teknolojik yenilikler ile robotlarını yaptıklarını ve mevcutları da güncellediklerini belirterek, "Bu işin arkasında 300'e yakın öğrencimiz var. Gelecek yıl çalışmalarımız yine devam edecek. Rakiplerimiz bizim, biz de rakiplerin özelliklerini gördük. Sonuç olarak güncellemeler ve yenilikler üretmek zorundayız." dedi.

"Rakiplerimizi sürekli takip ediyoruz"

KBÜ Robot Kulübü Başkanı Yusuf Karabacak da uzun ve yoğun bir çalışmayla bu yarışmaya hazırlandıklarını kaydetti.

Robotların uzun süren bir tasarım sürecinden sonra ortaya konulduğunu vurgulayan Karabacak, şöyle devam etti:

"Teknolojinin sürekli getirdiği yeniliklerden dolayı rakiplerimizi sürekli takip ediyoruz. Rakiplerimizin yaptığı işlere göre bizlerde kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yıl yine robotlarımızda birçok modifikasyon yaptık. Bunun sonucunda tekrardan dünya birinciliği ve ardından dünya ikinciliğini kazandık."