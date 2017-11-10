Karayel-su Dubai’de görücüye çıkıyor

Karayel'in gelişmiş versiyonu Karayel-Su’nun daha fazla faydalı yük taşıyabilmesini sağlamak amacıyla kanat açıklığı, 10,5 metreden 13 metreye artırıldı. 16 saatlik havada kalış süresi ise 20 saate ulaştı. İHA'ya ayrıca 2 adet istasyon daha eklenerek, her biri 30 kg mühimmat taşıma kapasitesine sahip 4 adet istasyon ile toplamda 120 kg mühimmatla görev yapabilme yeteneği kazandırıldı. Kanat altındaki istasyonlar modüler yapıda tasarlanarak, mühimmat dışında farklı görev yüklerini de taşıyabilecek hale getirildi.

Silahlı İHA Vestel, Karayel-SU özellikleri

Tamamen yerli imkânlarla geliştirilen İnsansız Hava Aracı (İHA) Karayel’in silahlı versiyonu ihtiyaç makamlarından gelen talep üzerine üretilmiş ve yaklaşık 3 ay gibi kısa sürede mühimmat entegrasyonu tamamlanarak geçtiğimiz yılın haziran ayında atışlı uçuşunu başarıyla gerçekleştirildi.

Vestel’in Türk mühendislerle ve tamamen yerli imkânlarla 2005 yılından beri geliştirip üretmekte olduğu çeşitli segmentteki İHA’ların en gelişmiş modeli olan KARAYEL-SU birçok alanda hizmet verebilecek.

120 kg mühimmat taşıyabiliyor

Bu başarının ardından Karayel’in daha fazla faydalı yük taşıyabilmesini sağlayabilmesi için kanat açıklığı arttırıldı ve toplamda 120 kg mühimmatla görev yapabilme yeteneğine erişti. Kanattaki istasyonlar modüler yapıda geliştirilerek, mühimmat dışında farklı yükleri de taşıyabilecek hale getirildi.

Karayel’in kullandığı yerli mühimmatlar Roketsan tarafından sağlanıyor.