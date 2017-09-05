Karıncalar, Harvey kasırgasının oluşturduğu selde hayatta kalmak için birleşiyorlar

Yetkililler karıncaların bu müthiş işbirliğinin, görenleri hayran bırakmasının yanısıra tahlikeli olduğu yönünde uyarıyor:

Ateş karıncaları, Güney Amerika’ya özgü istilacı bir türdür ve ABD’nin güneyini başarıyla kolonileştirmişlerdir. Büyük bir fırtına çıktığında ve sel getirdiğinde, bu karınca salları ortaya çıkarlar. Zehirli böcekler, sel sularından kaçmak için hemen birbirlerine bağlanırlar ve kraliçe ile larvalar salın merkezinde yer alır. Karıncalar, havayı ortada hapsedecek kadar sıkı şekilde birbirleriyle ağ oluştururlar ve alttaki karıncalar o kadar sıkı birleşir ki, içlerinden su geçemez.

Bu yapıların dinamiği üzerinde yapılan bir çalışmaya göre, sal gittikçe değişiyor, karıncalar üst kısımdan geçiyor ve alttaki sabit tabakaya katılıyorlar. Bu salların bazılarının 100.000’den fazla ısıran karınca içerebileceği söyleniyor.

Ateş karıncaları, bu yapılarda haftalar boyunca ve hatta daha fazla süre hayatta kalabiliyorlar ancak yüzdükçe, kolonileştirmek için sık sık yeni ve kuru karalar arıyorlar.

Fire ants form a protective island as they float out the #Houston flood pic.twitter.com/UBORwAzA4R — Omar Villafranca (@OmarVillafranca) 27 Ağustos 2017

Popular Science'de yer alan bilgiye göre, bu sebeple, botla gidenlerin sallardan kaçınmak için dikkatli olmaları gerekiyor. Texas A&M AgriLife Yayım Hizmeti’nin bir yayınına göre karıncalar bir bota tırmanıyorlar ve hatta başıboş bir kürek yoluyla bile bota tırmanabilirler.

Tekil bir ısırık acı verse de, bu genelde sadece alerjisi olan insanlar için ciddi bir durumdur. Fakat bütün bir koloni, gerçek bir zarar verebilir.