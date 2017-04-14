Karıncalarda acil müdahale timi olduğu keşfedildi

Tarih kitaplarında, savaş filmlerinde ve oyunlarda gördüğümüz üzere, savaşan orduların bir sağlık ekibi bulunuyor. Bu ekip, yaralı askerlere acil müdahale yapıyor, gerekirse revire götürüyor.

İşte karıncaların da tıpkı aynı mantıkla hareket ettiği ortaya çıktı. Würzburg Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı çalışmalar, Afrika Matabele karıncalarının kurtarma davranışı sergilediğini ortaya çıkardı.

Termit avına çıkan karınca kolonilerin çok gizli bir silahı olduğu ortaya çıktı. Acil durumda veya yaralandıklarında feromon adı verilen hormon salgılayan karıncaların böylece yardım çağırdıkları anlaşıldı.

Alman araştırmacıların incelediği karıncalar, Sahra’nın güneyinde bulunuyor. Bu karıncalar günde 4 kez termit avına çıkıyor. Karıncalar, termitleri bulduktan sonra onları öldürüp yuvalarına çekmek için büyük mücadele veriyor. Fakat bu mücadele kolay olmuyor. Zira zaman zaman termitler çok güçlü savunma uygulayabiliyor. Bu esnada yaralanan karıncalar ise feromon hormonunu salgılayarak arkadaşlarından yardım istiyor ve kurtarılıyor.