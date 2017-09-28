Kars'ta göktaşı olduğu iddia edillen gökcismi bakın ne çıktı?
Dün Kars'ın Digor ve Kağızman ilçeleri arasındaki kırsal alana göktaşı düştüğü iddia edilmişti. Havada yaklaşık bir dakika asılı kalan tanımlanmayan gökcismi görenleri bir hayli heyecanlandırmıştı. Yapılan araştırmalar ve diğer ülkelerden gelen benzer görünrüler sonucunda cismin, Rusya tarafından ateşlenen bir balistik füze olduğu ortaya çıktı.
- Gökhan Ertaş / star.com.tr
Dün Rusya Savunma Bakanlığı'nın da yaptığı açıklamada: RS-12M Topol tipi kıtalararası balistik füzenin denendiğini bildirmişti.
Hazar yakınlarında bulunan Astarkhan'dan üssünden eğitim amaçlı savaş başlığı bulunan, füzenin ateşlendiği Sarı Şagan (Kazakistan) poligonundaki hedefi vurduğu belirtilmişti.
Olay Rusya ve diğer civar ülkelerde halkı oldukça tedirgin etti. Balistik füzeyi gözlemleyenler; Göktaşı, UFO yoksa bir savaş başlangıcı mı? Yorumlarında bulundu.
Kazakistan'da Savunma Bakanlığı açıklama yaptı
Olayın ardından Kazakistan savunma bakanlığı sözcüsü bir açıklma yapmak zorunda kaldı. Açıklamasında: "Balistik füzeleri testini başlatmak, Rus Ordusu'nun özel bir meselesidir ve şu anda bu konuda uyarı mümkün değildir. Ve bu olay bir işgal eylemi değildir. Ayrıca bu test Kazakistan'a herhangi bir zarar vermeyecek" dedi.
Kırgızistan'da da görüldü.
Kırgızistan'In başkenti Bişkek'te bir görgü tanığı: "gökyüzünde yüzen bilinmeyen bir cisim gördüm ve daha sonra bu cisim havada patladı" dedi.
Balistik füzenin ayrıca; Rostov, Cheboksary, Kazan, Samara ve birçok civar ülkelerde de görüldüğü kaydeildi.
Kars'da görülen görüntü
Rusya'nın Topol-m Tipi balistik füzesi
Füzenin uçuşu esnasında farklı görüntüler ortaya çıktı
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