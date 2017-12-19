Kaspersky Lab Washington ofisini kapatıyor

Kaspersky, ABD hükümeti ile oldukça zor bir yıl geçirdi. Bloomberg’in haberine göre şirket, Washington DC’deki ofisini kapatma kararı aldı. Ancak bu hareket geri çekilmeden çok daha kapsamlı bir anlam içeriyor. Kaspersky, federal olmayan ABD’li müşterilere satış yapabilmek için Chicago ve Los Angeles’ta ofis açacak.

Kaspersky ile ABD hükümeti ile arasındaki gerginliğin nedeni ise gizli kurum bilgilerinin Rusya’ya sunulması oldu. Bu karmaşa arasında hükümet Kaspersky’i onaylı IT satıcıları listesinden kaldırdı ve ülke genelinde engellemeye yönelik birçok adım atıldı. Best Buy, kısa süre sonra Kaspersky ürünlerini raflarından çıkardı.

Techinside'da yer alan habere göre, ABD hükümeti sonuçta federal kurumların şirketin güvenlik yazılımını Eylül ayında kullanmasını yasakladı.