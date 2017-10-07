Kaspersky iddialı: Bu telefon dinlenemeyecek

Kaspersky, cuma günü Moskova’da yapılan bir iş forumunda sahip olduğu yazılım şirketi InfoWatch Group’un oluşturduğu TagiaPhone’un tanıtımını yaptı. Kaspersky, ürün fiyatının sadece 216 dolar olduğunu söyledi. Güvenlik özelliklerinin yanı sıra telefon, ayrıca çevre dostu. 5 inçlik dokunmatik ekrana sahip TagiaPhone, ismini Rusya’nın kuzeyinde bulunan ormanlardan alıyor.

“Bunu kurumsal dünya için yarattık” diyor Kaspersky. Kendisi InfoWatch Group’un başkanı ve Rusya’nın antivirüs programı geliştiren lider şirketlerinden biri olan, Rus istihbaratıyla da bağlantılı olduğuna inanılan Kaspersky Lab’in kurucu ortağı.

Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, Kaspersky Lab’i onaylı tedarikçi listesinden çıkardı. Bu olaydan birkaç hafta önce, Amerika Birleşik Devletleri İstihbaratı ve emniyet görevlileri şirketin yarattığı bilgisayar programlarının güvenliliği konusunda endişelendiklerini belirtmişti.

Şirket ise Rus hükümetine bağlı herhangi bir kurumla bağlantısı olmadığını iddia etti.

TagiaPhone, Rusların yarattığı ilk akıllı telefon değil. 2013’te piyasaya çıkan YotaPhone bu sene YotaPhone 3’u pazara sürdü.

Siber Bülten'in haberine göre, InfoWatch, TaigaPhone’u 12.000 ile 15.000 ruble karşılığında Rus şirketlerine satmak istiyor. Bu fiyat, Rusya’da satılan iPhone’dan beş kat daha ucuz. Şirketi temsilen Grigoriy Vasilyev, forumdaki yatırımcılara, “Rusya’daki veri kayıplarının yarısı mobil cihazlarda yaşanıyor. Bu sorunu TagiaPhone ile çözmeyi planlıyoruz” dedi.

InfoWatch, TagiaPhone kullanıcılarının mahremiyetinin korunduğunu, her cihazın konumunun belirlenebildiğini ve bilgi sızıntısının engelleneceğini garanti ediyor.