Kaspersky'nin NSA'den veri çaldığı iddia ediliyor

Wall Street Journal'ın haberine göre öre Rus hackerlar Ulusal Güvenlik Ajansı-NSA için çalışan bir danışmanın kişisel bilgisayarına girerek karşı istihbarat teknikleri ile ilgili çok gizli dosyaları elde etmeyi başardı. 2015'te gerçekleşen bu saldırının Kaspersky anti-virüs yazılımı üzerinden yapıldığı düşünülüyor. Olay 2016 bahar aylarında ortaya çıkmış ve NSA’nın yabancı ülkelerdeki bilgisayarlara sızma yöntemi gibi çok hassas bilgilerin çalındığı o zaman anlaşılmıştı.

Belgelerin, ABD hükümetinin istihbarat elde etmek için yabancı bilgisayar ağlarına nasıl eriştiği ve siber saldırılara karşı nasıl savunma geliştirdiği üzerine detayları içerdiği belirtiliyor.

Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu üyesi olan Cumhuriyetçi ABD Senatörü Ben Sasse, rakibiniz sizin bilgilerinizi okurken ve ekipten birileri bunu ona sağlarken yenmenin çok zor olduğunu, NSA’nın artık kafasını kumdan çıkararak danışmanlık sistemini gözden geçirmesi gerektiğini ifade ediyor.

Kaspersky CEO'su Eugene Kaspersky, NSA'den veri çalmış olduklarına dair resmi bir kanıt bulunmadığını ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

Kaspersky Lab, konuyla ilgili olarak en son şu açıklamada bulundu: "Bu olaya dahil olduğuna yönelik doğrulayıcı nitelikte herhangi bir kanıt sunulmamıştır. Ve ne yazık ki haberdeki kanıtlanmamış iddialar, şirketi aralıksız bir şekilde karalamaya devam etmektedir.

Milliyet'in haberine göre, özel bir şirket olarak, Rus hükümeti de dâhil olmak üzere herhangi bir hükümetle yasal olmayan bir ilişkimiz bulunmamaktadır. Bu haberden çıkan tek sonuç, Kaspersky Lab’ın jeopolitik bir savaşın ortasında kaldığıdır."