Katmerciler, 6. Özel Sektör ArGe ve Tasarım Merkezleri Zirvesi'nde

Savunma sanayisinin yeni oyuncusu Katmerciler, 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi'nde, Uzaktan Kumandalı Atış Platformu (UKAP) ve Uzaktan Kumandalı Yangın Söndürücü (UKYS) araçlarını sergileyecek.

Katmerciler'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 20-21 Aralık'ta Ankara Congresium ATO'da gerçekleştirilecek 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi'nde uzaktan kumandalı araçlarını sergileyecek.

Katmerciler, zirvede ziyaretçileri, segmentinde Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip, kendi Ar-Ge merkezinde tasarlayıp geliştirdiği, insansız, paletli, çok amaçlı kara araçları serisinden uzaktan kumandalı araçların iki ayrı modeli olan UKAP ve UKYS ile karşılayacak.

UKAP'ın lansmanını bu yıl mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'17) yapan Katmerciler, UKYS'yi ise ilk kez bu zirvede tanıtacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğin ana teması, "Ar-Ge ve İnovasyonla Kalkınma" olacak.

Zirvede, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yapılan projelerin sonunda ortaya çıkan yeni teknoloji ve çıktıların kamuoyu ile paylaşılması bu merkezlerin sorunlarının tartışılması amaçlanıyor.

Başarılı Ar-Ge merkezlerine ödüllerin de verileceği organizasyonda, yeni Ar-Ge ve tasarım merkezi olan firmalara da belge takdimi yapılacak.

- Savunma sanayisine yönelik atılımlar yurt dışında da dikkati çekiyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı güçlü bir Ar-Ge merkezine sahip olan Katmerciler, araç üstü ekipman sektöründeki 32 yıllık deneyim ve birikimini 2010 yılından itibaren savunma sanayisine de taşıdı.

Her iki kulvarda da oldukça geniş bir ürün portföyüne sahip olan şirket, son yıllarda savunma sanayisine yönelik atılımlarıyla yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da dikkati çekiyor.

Katmerciler, araçlarının tamamını kendi Ar-Ge merkezinde tasarlayıp geliştiriyor. HIZIR, KHAN, Zırhlı Ambulans, TOMA gibi NATO standartlarında 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlar geliştiren şirket, gizli zırhlama sistemi NEFER ile zırhlamada ileri teknolojiye dayalı bir seçenek sunuyor.

Şirketin savunma portföyünde, savunma lojistiğinde kritik öneme sahip, bazıları uzaktan kumandalı çok sayıda zırhlı iş makinesi de bulunuyor.

- UKAP ve UKYS

Katmerciler, uzaktan kumandalı, insansız, paletli kara taşıtı geliştirme konusunda da önemli mesafeler kat etti. Uzaktan kumanda kitiyle 3 kilometre mesafeden yönetilebilen UKAP'a son olarak uydu kontrol eklendi ve kontrol mesafesi daha da arttı. Artık Türkiye'nin herhangi bir noktasından başka herhangi bir noktasındaki UKAP kontrol edilebiliyor.

Aracın elektrikli ve hibrit modelleri bulunuyor. UKAP, farklı ihtiyaçlara göre kolaylıkla konfigüre edilebilen modüler bir platform. Aracın ilk prototipi atış platformu olarak geliştirildi.

UKAP, platform üzerine yerleştirilecek termal ve hareketli kameralar ve sensörlerle bir keşif gözlem aracı olabiliyor. Platform mayın temizleme için de kullanılabiliyor. Platform, üzerine kurşun geçirmez bir hazne yapılarak çatışma bölgelerinden yaralı kurtarmak üzere kullanılabilirken, 2 tona kadar yük kaldırabilme kapasitesiyle askeri mühimmat ve teçhizatları taşıyabiliyor.

UKAP'ları sadece tek tek değil, uydu bağlantısı vasıtasıyla birlikte ve koordineli olarak yönetmek de mümkün. Yani, aynı anda 100-150 UKAP, uzaktan kumandayla aynı hedefe yönlendirilebiliyor.

UKYS ise UKAP'ın sivil amaçlar için geliştirilen daha küçük ölçekli bir versiyonu. UKYS'nin üzerinde bir pompa bulunuyor ve istenilen mesafeye kadar uzatılabilen bir hortumla uzaktaki su veya köpük tankına bağlı çalışıyor. UKYS sayesinde itfaiyecilerin yaklaşamadığı, yüksek risk taşıyan orman, maden ya da kimyasal madde yangınlarına uzaktan müdahale imkanı doğuyor.

UKYS, bir insanın soluk almasında ve gözle görüş mesafesine yaklaşmasında sıkıntı olan veya insanın uzun süre kalamayacağı, yaşam fonksiyonlarını kaybedebileceği durumlarda uzun süreli müdahale imkanı sağlaması açısından etkili bir yangın söndürme aracı işlevi görüyor.

UKYS, enerji kaynağını batarya veya jeneratörden alan, elektrikli bir araç. Prototipinin saatteki hızı 5 kilometre, boş ağırlığı 700 kilogram. Uzunluğu 1.400, yüksekliği 650, genişliği 1.100 milimetre. Dakikada 2 bin litreye kadar 7 bar basınçla sıvı püskürtebiliyor. Dokunmatik ekrana sahip bir kit ile uzaktan kumanda ediliyor.