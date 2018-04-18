Kendi ağırlığının 12.600 katı yük taşıyabilen karbon fiber yapay kas geliştirildi
Bilim adamları, kendi ağırlığının 12.600 katına kadar yüke dayanıklı yapay kas geliştirdi. Karbon fiber malzemeden oluşan bu kaslar, sağlık biliminin geldiği son nokta.
Illinois araştırmacıları, kendi ağırlığının 12.600 katına kadar dayanabilen karbon fiber yapay kas geliştirdi. Süper güçlü yapay kasların tüm detaylarını "Smart Materials and Structures" dergisinde yayınlayan araştırmacılar, geliştirilen bu düşük maliyetli yapay kasların robotik ve protez gibi konulara yardımcı olacağını belirtti.
Geliştirilen bu yapay kaslar kendi ağırlığının 12.600 katını taşımakla kalmıyor, aynı zamanda 60 MPa mekanik gerilime dayanabiliyor. 758 J/kg'a kadar iş yapabilen bu kaslar, doğal kaslardan 18 kat daha fazla iş yapabiliyor. Karbon fiber ve polidimetilsiloksandan oluşan sarmallar halinde bulunan yapay kaslar, naylon ipliklerden yapılanlara göre çok daha güçlü ve hafif.
Daha esnek ve daha güçlü yapay kaslar üretmek için sürekli çabalayan bilimin geldiği son nokta karbon fiber kaslar oldu. Uygun fiyatlı, hafif ve güçlü bir malzeme olan karbon fiber bu iş için en uygun malzemelerden biri.
(Webtekno)
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