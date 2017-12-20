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Kırık cep telefonu ekranı ve el yakan masraflar tarih oluyor

Japonya'da çalışmalarını sürdüren araştırmacılar tarafından, kendi kendini onarabilen bir polimer keşfedildi. Peki bu yeni keşif, gelecekte kırık ekran değişimlerinin sonunu getirebilir mi?

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Guardian gazetesinin haberine göre Japonya'nın başkenti Tokyo'da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi olan Yu Yanagisawa, tutkal haline getirmeye çalıştığı bir cam polimerin kesik yanlarından birbirine yaklaşıp yapıştığını fark etti. Bunun üzerine 21 derecelik sıcaklıkta, elle güç uyguladığında yaklaşan kenarların sert bir tabaka oluşturabildiğini gördü. Bu keşif sonrası harekete geçen Japon araştırmacılar, konuyu detaylıca irdeleyerek Profesör Takuzo Aida önderliğinde bir makale yayınladı ve keşfedilen polimerle ilgili bilgiler paylaştı.
 
Webtekno'nun haberine göre, aslında geçmişte Motorola'nın patentini aldığı bir 'kendini onaran ekran' projesi mevcut ama somut olarak atılan ilk adımın bu olduğunu söyleyebiliriz. Yanagisawa'nın yanlışlıkla keşfettiği bu polimer, gelecekte kırılan ve çatlayan ekranların kendi kendini onarmasına ön ayak olmuş olabilir.

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