Kırılan ampulden çıkan tozu sakın solumayın

Floresanlar ve tasarruflu ampullerin toplanmasına vurgu yapan Yenimahalle Belediyesi ve Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) vatandaşlara uyarılarda bulundu. Konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalarda Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Yenimahalle Belediyesi Ana Hizmet Binası, Dış Müdürlükler ve Ata Mahallesi Semt Birimi’ne atık floresan kutuları koymaya kadar verdi.

Ayrıca vatandaşlara da uyarılarda bulunulurken, ömrünü tamamlamış atık halindeki her türlü lambayı kırılmayacak şekilde muhafaza etmelerine dikkat çekildi. Özellikle floresan ve tasarruflu ampullerin kırılması ve patlaması durumunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

İnsanlara kırılması durumunda zarar verileceği belirtilen floresan ve tasarruflu ampullerle ilgili yetkililer, belirtilen ortam aydınlatıcı maddelerin içlerinde bir miktar cıva bulunduğunu belirtti. Lambaların kırılması durumunda açığa çıkan cıva buharının insana ve çevre sağlığı açısından çok büyük bir tehlike barındırdığı belirtildi.

Ayrıca floresanlar ve tasarruflu ampullerin geri dönüşüm sistemine dahil edilmesi ile camın, metallerin ve diğer malzemelerin geri kazanılması ve tekrar kullanılmasının da mümkün olduğu belirtildi. Floresan lambaların düzgün ayrıştırılması durumunda yüzde 100 oranında geri dönüşüme imkan sağlanacağı belirtildi.

Yetkililer, floresan veya tasarruflu ampullerin kırılmaları durumunda kesinlikle basılmaması gerektiğini belirtirken, aynı zamanda kırılan ampulün bulunduğu ortamın 15-20 dakika havalandırılması gerektiğine vurgu yapıldı. Kırıkların temizlenmesi için elektrik süpürgesinin kullanılmaması gerektiğini belirten yetkililer, kırılan ampulün sebep olduğu tozun kesinlikle solunmaması gerektiğini belirtti.

Ortamın plastik eldiven takarak ve yerdeki kırıkları da fırça faraş yardımı ile temizlenmesi gerektiği belirtildi. Toplanan kırık parçalarının plastik bir torbaya konularak atık floresan lamba kutularına atılması gerektiği belirtildi.