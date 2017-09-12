Kırmızı iPhone X saatler kala sızdı

iPhone’un HIV virüsü ile mücadele ve destek kapsamında satışa sunduğu özel kırmızı renk, iPhone X için de gelebilir. İşte konu ile ilgili detaylar.

iPhone X’in tanıtılmasına saatler kalmış olmasına karşın hala telefon hakkında yeni sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bunlardan sonuncusu ise kırmızı renkli bir iPhone X ile ilgili.

Teknoloji gündemini az çok takip edenler bilirler. Apple kırmızı renkli ürünlerini bir hayır kampanyası kapsamında üretiyor. Yani kırmızı renkli ürünlerin satışından elde edilen gelirin bir kısmı HIV ve AIDS’in önlenmesine ilişkin yapılan ilaç programlarına aktarılıyor.

Kırmızı iPhone X tanıtılmasına saatler kala sızdı! https://t.co/x8JIvaTKM6 pic.twitter.com/cOw80ChqR1 — Star Bilim Teknoloji (@TeknolojiStar) 12 Eylül 2017

Apple iPhone 7 öncesinde kırmızı renkli ürünlerin satışından gelen 130 milyon dolarlık bir meblağın ilgili kurumlara aktarıldığını açıklamıştı.

Product RED olarak adlandırılan kampanya yeni nesil iPhone modeli, iPhone X ile de devam edecek gibi görünüyor. Zira yeni sızdırılan bir videoda kırmızı renkli iPhone X modeli göze çarpıyor. İlgili videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Elbette şunu belirtmemiz gerekiyor. Bu videonun sahte olma ihtimali de hayli yüksek. Sonuç olarak yeni iPhone’a ait tüm detayları saatler sonra öğreneceğiz