Kirpiler taarruz silahına dönüştürüldü

BMC ile Türk Metal Sendikası arasında bin 453 mavi yakalı işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi düzenlenen tören ile imzalandı. Törene, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, BMC Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortağı Talip Öztürk ile basın mensupları katıldı. BMC Fabrikasındaki çalışanlar ise imza törenini canlı yayında fabrika yemekhanesinde toplu halde izlediler.

Törende konuşan Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, mavi yakalı işçilerin zor dönemlerde şirkete sahip çıktıklarını belirterek, “Onlar en zor günlerde yılgınlığa kapılmadan işyerine sahip çıkmıştır. Fabrikada kimse kalmamış ama onlar icracılar makinaları kaçırmasın diye aylarca gece gündüz fabrika kapılarında nöbet tutmuştur. Belki bir daha kullanamayacağını bile bile, içerideki makinalar paslanmasın diye bakımını yapmışlardır. İşte böyle bir bilinçte iş yerini evi, işini namusu bilen emekçilerden söz ediyoruz. BMC’yi oralardan buralara getiren bir kahraman aranıyorsa onlar emekçilerdir” dedi.

"Herkese 480 lira brüt, saatlik ücretine 1.60 kuruş zam yapıldı"

Başkan Pevrul Kavlak, imzaladıkları sözleşmenin ayrıntılarından bahsederek, şöyle konuştu:

“Bugün burada bir müjde vermek istiyorum. 2017 ve 2018’de Türk Metal Sendikası’nın imzaladığı en yüksek sözleşmeyi de BMC ile imzalıyoruz. Hepimize hayırlı olsun. Sözleşmenin kısaca ayrıntıları şöyle; 9 lira saatlik ücretin altında olanlar 9 liraya çekildi. Herkese 480 lira brüt, saatlik ücretine 1.60 kuruş zam yapıldı. Her kıdem yılı içinde 10 kuruş yani 30 lira ayrıca bir zam yapıldı. Bu da toplamda ortalama saatlik ücretleri 27.14’e tekabül ediyor. Sosyal haklarda yüzde 30’a yakın bir artışla ayrıca Ramazan ve Kurban Bayramı’nda yüzde 30’un üzerinde artışla ve 200 liralık bir erzak yardımı da bu sözleşmenin en önemli maddelerinden bir tanesidir”.

"Bundan daha güzel bir mutluluk olamaz"

Törende söz alan BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak ise Afrin’in kurtarılmasından ve toplu sözleşmeyi imzalamaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Kahraman ordumuzun yeni bir Çanakkale ruhuyla yürüttüğü 60 günlük mücadelenin sonucunu aldık. Afrin terörden kurtarıldı. Bir de bugün BMC emekçilerine, ortaklarımla birlikte 4 yıl önce verdiğimiz sözü tuttuk ve bunun ilk işareti olan bu günde Türk Metal Sendikası Başkanı’nın huzurunda toplu sözleşmeyi imzalıyoruz. Bundan daha güzel bir mutluluk olamaz" diye konuştu.

"Yapacaklarınızı çok fazla söylerseniz engellerler şer güçleri çelme takar"

Önümüzdeki 3 yılda 5 milyar dolar ciro hedeflediklerini belirten Ethem Sancak, savunma sanayinde ve kamyon üretiminde yeni markalarla milletin huzuruna çıkacaklarını söyleyerek, "İnşallah bu yıl 1 milyar dolar ciroyu geçerek dünya savunma sanayi şirketleri liginde önemli bir yer tutacağız. Ondan sonraki yıllar için de sizden ricam bizi izlemeye devam edin. Nice kirpilerimiz ve eserlerimiz olacak. Önümüzdeki 3 yılda 5 milyar dolar ciro hedefliyoruz. Bu yıl 1 milyar dolardayız. Aradaki 4 milyar dolarlık ciroyla muazzam markalar üreteceğiz. Zaten şu anda ‘Kirpi’ diye biliyorsunuz ama kirpi bir lojistik ulaşım aracıdır. Pasif bir savunma aracıdır. Şimdi onları bir taarruz silahına dönüştürdük. 5 tane kardeşi var onun. Amazonlar; Şahinler, Muranlar var. Havanlısı, makinalı tüfeklisi, sütre gerisinden atanır var. Orada bile bir sürü markamız var.

Brüksel Uluslararası Otobüs fuarında dünyanın en iyi dizayn ödülünü BMC aldı. Fatihler, Yavuzlar gibi efsane kamyon markalarımız var. Onlar bu yıl bitmeden en yeni teknolojilerle yine huzurunuza çıkacaklar. Savunma sanayi alanında da ciddi adımlarımız olacak. Savunma sanayi kendine özgün bir alandır. Yapacaklarınızı çok fazla söylerseniz engellerler. Şer güçleri çelme takar. Burada yapacaklarımızı söylemiyoruz. Ürünlerimizle milletin huzuruna çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"Hedef 36 ay içerisinde yüzde yüz yerli payına ulaşmak"

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Sancak, 36 ay içinde yüzde yüz yerlilik payına ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Savunma Sanayinin devlet katkılı ve sivil yerli ve milli markalarının hedefi ki bunun ana aktörlerinden bir tanesi BMC’dir. 36 ay içerisinde yüzde yüz yerli payına ulaşmaktır. Bunun için milli motoru ve yerli imkânlarla üretilmiş yüzde yüz yerli zırhın yapılması gerekiyor. Bunları başardığımız zaman yüzde yüze çıkarız. Bunun için de hayalden öteye fiile dönüşmüş ciddi hedeflerimiz var ve projelerimiz var. Bunu başaracağız ve 36 ay sonra inşallah Savunma Sanayimiz yüzde yüz imkânlarla kendi bütün ürünlerini havada, karada, denizde üretecek hale gelecektir. Bu konuda milletimize söz veriyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından, BMC ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2017- 31.08.2019 dönemini kapsayan 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.