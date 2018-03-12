Kızılötesi termal sisteme milli göz ASELSAN, 2017 yılı faaliyet raporuna göre kızılötesi görüntüleyicilerin en kritik noktasında önemli bir gelişme yaşandı. Rapora göre ASELSAN mühendislerinin milli imkanlarla geliştirdiği Soğutmasız Kızılötesi Termal Dedektör (Mikrobolometre) testlerden başarıyla geçti.