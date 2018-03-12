Kızılötesi termal sisteme milli göz

ASELSAN’ın ürettiği ilk bolometre tipi soğutmasız kızılötesi dedektör 2017 yılı içerisinde ASELSAN ürünü Termal Silah Dürbününe entegre edildi. Söz konusu dedektörlerin ASELSAN’da seri üretimine yönelik altyapı çalışmaları ise devam ediyor.
(C4Defence)
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