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Koordinat’tan 2017’ye Genel Bakış!

Koskoca bir yılı daha geride bıraktık. 2017 yılında dünyada birçok teknolojik ve bilimsel gelişmeleri konuştuk, yazdık ve paylaştık. Bazı olaylar bizi çok şaşırtırken bazıları da beğenilerimizi toplayıp bizi heyecanlandırdı.

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Yapay zekâ ve robotlar üzerine gerçekleştiren çalışmalara ev sahipliği yapan 2017 yılında Sanal Gerçeklik ve Sosyal Medya platformları üzerinde de geliştirmeler yapıldı.

Koordinat, geride bıraktığımız 365 güne tebessüm ile bakmamızı sağlayacak bir trend raporu hazırladı. Dolu dolu geçirdiğimiz 2017’ye ait trendler videosunu izlemenizi öneririz.

https://youtu.be/zo_ZGUKZgYc

Koordinat’a göre gelecek yıl bizi daha büyük gelişmeler, daha dinamik çalışmalar bekliyormuş. Bekleyip görelim o zaman. 

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