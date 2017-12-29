Koordinat’tan 2017’ye Genel Bakış! Koskoca bir yılı daha geride bıraktık. 2017 yılında dünyada birçok teknolojik ve bilimsel gelişmeleri konuştuk, yazdık ve paylaştık. Bazı olaylar bizi çok şaşırtırken bazıları da beğenilerimizi toplayıp bizi heyecanlandırdı.