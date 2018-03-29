Kopyala yapıştır e-ticaretten soğutuyor

Türkiye’de e-ticaret siteleri için yazılı içerik üreten Wordapp CEO’su Cem Akbar Arel, e-ticaret sitelerinde kopyala yapıştır içeriklerin tüketicileri o sitedeki ürünlerden soğuttuğuna işaret ederek, “Tüm dünyada internet üzerinden düzenli alışveriş yapan kullanıcılar yeterli açıklaması bulunmayan ürünlere olumsuz yaklaşıyor. Özgünlük yoksa, e-ticarette bir tık geride kalırsınız. Sistemde özgünlük incelemesi yapıyoruz” dedi. Online işletmeler arasındaki rekabet arttıkça özgün içeriğin önem kazandığına işaret eden Arel, internette satılan bir ürünün farklı sitelerde, aynı tanıtım ve ürün açıklaması ile pazarlanmasının e-ticarette karşılaşılan en büyük hata olduğunu söyledi. “Bir kahve makinesi tüm sitelerde aynı açıklama ile sunuluyor” diyen Arel, kullanıcıların ürün yorumlarının yanı sıra özgün bilgilendirmeleri önemsediğini söyledi.

KOPYAYI YAKALIYOR

Arel şunları kaydetti: “E-ticaret alanında büyümeyi planlayan KOBİ’ler özellikle bin bir emekle ürettiği ya da satışını yaptığını ürünlerini kopyala yapıştır yazılı içeriklerle gölgelememeli. Ürün açıklaması olan ürünlerin satılma oranı, olmayana göre yüzde 350 daha fazla. Biz dünya genelindeki 11 bin yazarımızın oluşturduğu tüm içerikleri Copyscape uygulaması ile özgünlük kontrolünden geçiriyoruz.”

REKABET ARTIYOR

Wordapp CEO’su Cem Akbar Arel, 11 binin üzerinde serbest çalışan yazarı bulunan Wordapp’in online işletmeler için 25 farklı dilde özgün içerik üretimi yaptığını kaydetti. Türk şirketlerine de hizmet verdiklerini ifade eden Arel “Orta vadede dünya genelindeki 30 bin e-ticaret şirketinin içerik platformu haline gelmeyi hedefliyoruz. Avrupa pazarına giriş yapmak isteyen bir çok Türk markasına da hizmet vermeye başlıyoruz” dedi.

YAPAY ZEKA PLATFORMU

Cem Akbar Arel, Wordapp’ı yeni dünya düzenine uygun bir platform olarak tanımlarken, Dünya Ekonomik Forumu’nun bu yılki içeriğinde ele alınan bir araştırmaya değinerek, “2027 yılında Amerika’da çalışan iş gücünün yarısından fazlasının freelance olması bekleniyor” dedi. Geçen 3 yılda Avrupa’nın en büyük e-ticaret şirketleri için içerik üretmeye başladıklarını belirten Arel, uzun vadede yapay zeka destekli bir platform olmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.