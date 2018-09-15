Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Kore Cumhuriyeti 3 bin tonluk denizaltısını denize indirdi

Kore Cumhuriyeti 3.000 tonluk yerli denizaltı için bir lansman töreni düzenledi. Dizel-elektrik havadan bağımsız tahrik sistemli denizaltı için tören, Güney Geoje adasında Daewoo Gemi İnşa ve Deniz Mühendisliği A.Ş.'nin Okpo Tersanesi'nde gerçekleşti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dosan Ahn Chang-ho denizaltı, donanmanın ilk orta ağırlık sınıfında denizaltısı oldu. Ülkenin 1.200 tonluk ve 1.800 tonluk denizaltıları Alman savunma firmalarının teknolojik desteği ile inşa edilmiş olsa da, en son denizaltı ülke imkanlarıyla tasarlandı ve bileşen parçalarının yüzde 76'sını Koreli işletmeler üretti.
 
 
50 personel taşıyabilen, 83,3 metre uzunluğundaki denizaltı, denizaltından satıha balistik füzeleri ateşleyebilen altı dikey lançer ile donatıldı ve platform su üstü olmadan 20 gün boyunca su altında görev yapabilir.
 
Denizaltı testlerden sonra 2020 Aralık ayında Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek. Operasyonel olması ise Ocak 2022’de gerçekleşecek.  Denizaltı birim başına 1 trilyon wona mal olacak.
 
(C4Defence)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
MİT Suriye´de 9 teröristi yakalayarak Hatay´a getirdi

MİT Suriye´de 9 teröristi yakalayarak Hatay´a getirdi

Siyah incirin bilinmeyen faydaları

Siyah incirin bilinmeyen faydaları

NASA asteroid'lere karşı kullanacağı silahı için tarih verdi

NASA asteroid'lere karşı kullanacağı silahı için tarih verdi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA