Kore Cumhuriyeti 3 bin tonluk denizaltısını denize indirdi

Dosan Ahn Chang-ho denizaltı, donanmanın ilk orta ağırlık sınıfında denizaltısı oldu. Ülkenin 1.200 tonluk ve 1.800 tonluk denizaltıları Alman savunma firmalarının teknolojik desteği ile inşa edilmiş olsa da, en son denizaltı ülke imkanlarıyla tasarlandı ve bileşen parçalarının yüzde 76'sını Koreli işletmeler üretti.

50 personel taşıyabilen, 83,3 metre uzunluğundaki denizaltı, denizaltından satıha balistik füzeleri ateşleyebilen altı dikey lançer ile donatıldı ve platform su üstü olmadan 20 gün boyunca su altında görev yapabilir.

Denizaltı testlerden sonra 2020 Aralık ayında Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek. Operasyonel olması ise Ocak 2022’de gerçekleşecek. Denizaltı birim başına 1 trilyon wona mal olacak.

(C4Defence)