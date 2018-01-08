Kötü gidişe dur diyecek HTC U12 gözüktü

U11+ modeliyle çerçevesiz tasarım kervanına katılan HTC, yüzde 78’lik ekran kasa oranıyla rakiplerinin biraz gerisinde kaldı. Ancak görünen o ki bu defa oldukça iddialı bir şekilde geliyor.

HTC U12 modeline ait ilk görüntüyü ortaya çıkartan Suggest Phone, modelde ilk dikkat çeken şeyin neredeyse hiç çerçeve içermeyen bir tam ekran görüntüsü olduğunu söylüyor. Tabi ekran kapalı olduğu için çerçevelerin kalın mı yoksa ince mi olduğuna biz yorum yapamıyoruz.

Modele baktığımızda iPhone X‘u andıran yuvarlak köşelere sahip bir tasarım dikkat çekerken, ön tarafa konumlandırılmayan parmak izi okuyucunun arka tarafta yer alabileceği yada yerini iris yada yüz tarayıcı gibi yeni nesil teknolojilere bırakabileceği söyleniyor.

Sağ tarafta HTC’nin klasikleşen tırtıklı güç butonu ve onun hemen üstünde yer alan ses kontrol butonları her alırken alt taraftaysa USB soketi bulunuyor. Kulaklık girişiyle ilgili bir bilgi ise şu aşamada bulunmuyor.

ShiftdeIete'da yer alan habere göre, Donanım tarafındaysa Qualcomm’un üst seviye işlemcisi olan Snapdragon 845 ile çalışacak olan HTC U12, 4K ekrana sahip olacak. Modelin ne zaman tanıtılacağına dair bir bilgi ise henüz bilinmiyor.