Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Kripto para korsanlığı 2017'nin son çeyreğinde 85 kat arttı

Bilgisayar korsanlarının başkalarına ait bilgisayarların işlemcilerini ele geçirerek, dijital para birimi üretmek üzere kullandığı 'kripto para korsanlığı' türündeki siber saldırıların 2017 yılının son 3 ayında önceki yılın aynı dönemine göre 85 kat arttığı bildirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Siber güvenlik firması Symantec'in yayınladığı raporda, geçen yılın  son ayında dünya genelinde tespit edilip engellenen siber saldırıların yüzde  16'sının kripto para korsanlığına yönelik olduğu ifade edildi.
 
Kripto para korsanlığı saldırılarının 2017 yılının tümünde 2016 yılına  göre 34 kat, 2017 yılının son 3 ayında ise önceki yılın aynı dönemine göre 85 kat  arttığı belirtildi.
 
Raporda, Bitcoin gibi dijital para birimlerinin değerindeki büyük  çaplı artışların korsanlık girişimlerinin artmasının ana sebebi olduğuna dikkat  çekildi. Symantec uzmanları, bilgisayar korsanlarının sızdıkları bilgisayarın  merkezi işlemci ünitelerini (CPU) kripto para üretmek üzere kullandıklarını  kaydetti.
 
Başka bilgisayarlara sızarak merkezi işlemci ünitelerini kullanmanın  virüs yerleştirmekten çok daha kolay olduğu, virüs koruması güncel olan  bilgisayarların dahi ziyaret edilen bir web sitesindeki veya indirdikleri bir  uygulamadaki basit bir komut dizisiyle kripto para madenciliğinin aracı haline  getirilebileceği kaydedildi.
 
Raporda, kullanıcıların farkında olmadan bilgisayarlarının  yavaşlamasına ve cihaz pillerinin gereğinden fazla ısınarak ömrünün kısalmasına  yol açan kripto para korsanlığının kurumsal ağları hedef aldığına işaret  edilerek, büyük çaplı verimlilik kaybına ve enerji maliyetlerinin yükselmesine  yol açabileceği uyarısında bulunuldu.
 
Geçen yıl Amerikan kablolu televizyon kanalı Showtime'ın web sitesinin  kripto para madenciliği için kullanılan "Coinhive" adlı bir java komut dizisini,  izleyicilerin bilgisi dışında bilgisayarlarına yükleyerek CPU'larındaki ilave  işlemci gücünü Moreno adlı kripto para biriminin madenciliği için kullandığı  ortaya çıkmıştı. Şirket bunu reklamları bloke etmeyi tercih eden kullanıcılara  yönelik olarak geliştirdiğini açıklamış ancak bunu seçim aşamasında açıkça  belirtmediği için özür dilemişti.
 
Kripto para madenciliği nedir?
 
Blok zinciri teknolojisini kullanan dijital para birimleri her para transferinin güvenli olarak gerçekleştirilmesi için her seferinde ayrı bir  şifreli kodun üretilmesini gerektiriyor. Karmaşık algoritmalarla yaratılan bu  kodların çözülmesi için büyük miktarda işlemci gücüne ihtiyaç duyuluyor. Dijital  para birimlerine ait internet protokolleri, bu ihtiyacı karşılamak için bu  şifreli kodları çözen programları kendi bilgisayarlarında ve ağlarında  çalıştırarak sisteme fiziksel altyapı sağlayanlara çözdükleri kodlara karşılık  aynı dijital para birimi cinsinden ödemeler yapıyor. Bu işlemler, "kripto para  madenciliği" olarak adlandırılıyor.
 
(Milliyet)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sason’da bir grup terörist tespit edildi

Sason’da bir grup terörist tespit edildi

'Uzaylı' sanılan mumya şoke etti

'Uzaylı' sanılan mumya şoke etti

Bu görüntüler ancak Afrika'da olur

Bu görüntüler ancak Afrika'da olur

İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri

İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA