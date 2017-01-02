Küresel Isınma, Rusya'yı yüzde 418 büyütecek, ABD'yi yüzde 36 küçülecek!

Sıcakta hareket etmek zorlaşır, dikkat dağılır, kaza ihtimali artar. Bunun dışında aşırı sıcaklar tarım üretimini etkiliyor, insanlar daha az çalışmak istiyor ve dolayısıyla ekonomik üretim geriye gidiyor.

21'inci yüzyılun sonunda küresel gelirler yüzde 23 oranında azalmış olacak. Küresel Isınma'dan Rusya ve kuzey Avrupa ülkelerini nispeten olumlu etkilenecek. Zira artan sıcaklıklar bu ülkedeki bazı bölgeleri kullanılabilir hale getirecek.

Ancak güneye gidildiğinde bu durum tam tersi bir etki oluşturacak. Küresel Isınma'nın global ekonomiyi yeniden şekillendireceğinin altını çizen araştırma ekibinin başkanı Solomon Hsiang, 2099'da kuzey ülkelerinin gelirlerinde artış, güneydekilerinkinde ise düşüş olacağını belirtti.

Bilim insanlarının iddiasına göre, 2099'da ABD'nin yıllık geliri yüzde yüzde 36 gerilemiş olacak. Aynı çalışmaya göre, gezegenimizin en kuzeyinde yer alan Rusya'da yüzde 419 artış, Finlandiya 516, İsveç'te yüzde 210 Norveç'te ise yüzde 248 artış gözlenecek.