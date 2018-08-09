Kuzey Afrika'da bulunan NWA 11119 isimli meteoritin yapılan araştırmalar sonucunda tam 4.56 milyar yaşında olduğu bulundu

Güneş, bundan yaklaşık 4.6 milyar yıl önce yoğun bir kozmik toz ve gaz bulutsusunun bir araya gelip kendi üzerine çökmesiyle oluşmuştu. Bilim insanları bu olaya muhtemelen bir süpernova patlaması sonucu ortaya çıkan çok büyük bir kuvvetin neden olduğunu düşünüyor.

Güneş 4.6 milyar yıl önce ilk kez oluştuğunda, yani Güneş Sistemi'nin henüz ilk evrelerinde elbette bugün bildiğimiz Dünya, Mars gibi gezegenler yer almıyordu. Bunun yerine merkezinde Güneş'in yer aldığı çok hızlı bir şekilde dönen dev bir disk bulunuyordu. Toz ve gazdan oluşan bu disk, zamanla bir araya gelerek bugün bildiğimiz gezegenleri, uyduları ve gök taşlarını oluşturdu. Güneş Sistemi'nin son haline ulaşmasının yüz milyonlarca yıl sürdüğünü düşünülüyor.

Gezegenlerin oluştuğu dönemlere ışık tutacak

Bilim insanları NWA 11119 isimli meteoritin işte bu sürece ışık tutacağını düşünüyor. NWA 11119'un bugün kadar bulunan en yaşlı volkanik meteorit olduğunu söyleyen araştırma lideri Carl Agee,"Bu taşın mineralojisi bugüne kadar incelediğimiz hiçbir meteorite benzemiyor. Her yönüyle çok farklı bir taş. Yapısında fazla miktarda SiO2 bulunması nedeniyle çok açık bir renge sahip. Dünya'nın yerkabuğuna aitmiş gibi görünüyor." ifadelerine yer veriyor.

Araştırmanın öneminden bahseden Agee,"Gezegenlerin tam olarak nasıl oluştuğu konusunda hala birçok soru işareti bulunuyor. Güneş Sistemi'mizin ilk volkanik olayları sonrasında oluşan NWA 11119 üzerindeki çalışmalarımız bu konudaki birçok soru işaretini ortadan kaldırabilir." sözlerini kullanıyor.

Carl Agee, NWA 11119'un görünüş anlamında diğer meteor parçalarından çok farklı bir yapıya sahip olması nedeniyle başlarda taşın bir meteorit olmadığını düşünüyormuş. Sonrasında doktora öğrencisi Poorna Srinivasan ile beraber taşın kimyasal yapısını çok daha detaylı bir şekilde inceleyen Agee, bu inceleme sonucunda taşın uzaydan geldiği ve Dünya'dan bile daha yaşlı olduğu sonucuna ulaşmış.

Araştırma çalışması Nature dergisinde yayımlandı

(Donanım Haber)