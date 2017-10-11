Kuzey Atlantik, tüm dünyanın enerji ihtiyacını karşılayabilir

Okyanuslarda kurulan rüzgar çiftlikleri, insanlara daha az rahatsızlık verilmesinin yanı sıra, kuş ekosistemi için de daha güvenlidir. Teorik olarak açık denizlerdeki rüzgar hızlar, karadaki rüzgar hızlarından 5 kat daha fazladır. Ancak bu hız farkı dikkate alınarak elektrik enerjisi dönüşümü için bilgisayar modelleri ile test edildiğinde, açık deniz rüzgar türbinleri kara türbinlerinden 3 kat daha fazla elektrik enerjisi üretebildi.

Yaz ve kış aylarında verimlilik değişiklik gösterse de araştırma ekipleri yaptıkları bilgisayar modellerinde, Kuzey Atlantik’te kurulacak olan rüzgar çiftliklerinin tüm dünyanın enerji ihtiyacını karşılayabildiğini belirledi.

Tech Inside'da yer alan habere göre, güneş enerjisine yönelik yapılan benzer bir çalışmada da Portekiz yüz ölçümü kadar bir alanın güneş panelleri ile kaplanmasıyla tüm dünyanın enerji ihtiyacının karşılanabileceği keşfedilmişti.