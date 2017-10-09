Kuzey Doğa Derneğinden kızıl şahinlere uydudan takip

Yırtıcı kuşlar arasında manevra kabiliyeti en iyi kuş türü olan kızıl şahinler, göç yollarının izlenmesi amacıyla uydu vericileriyle izleniyor.

Kuzey Doğa Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Hakkı Şekercioğlu ve bazı üniversite öğrencileri, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 500 rakımlı Handere bölgesindeki ormanlık alanda toplu görülen kızıl şahinlerin göç yollarının tespit edilmesi amacıyla bir süre önce bir çalışma başlattı.

Çalışma çerçevesinde Şekercioğlu ve öğrencileri bazı kızıl şahinleri uydu vericisi takarak takibe aldı.

Koç ve Utah üniversitelerinde öğretim üyesi de olan Şekercioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızıl şahinin habitatının genellikle bozkır, tarım arazisi gibi açık alanlar olduğunu ancak makilik alanlarda, dağlarda, etrafında açıklık yerler bulunan orman kenarlarında da yaşadığını söyledi.

Kızıl şahin kışı İran'da geçiriyor

Şekercioğlu, uydu vericileriyle kuşların takip edildiğini ifade ederek, şunları dile getirdi:

Takip ettiğimiz kuşlardan küçük akbaba 50 bin kilometreden fazla yol takip etti. Kızıl şahinleri öğrencilerimle uydu vericileriyle takibe başladık. Bu kuşlar daha güneye inerek daha çok kışı İran'da kışı geçiriyor. Daha henüz Afrika'ya giden olmadı hatta vericili kuşlarımızdan biri Tendürek bölgesinde birkaç gün geçirdikten sonra göçüne devam etti. Bu yüzden sonbaharda yırtıcı kuşların ülkemizde toplu halde görünmeleri, güneye göç etmelerindendir.

Göçmen kuşlar Hatay'da toplanıp Afrikaya'ya gidiyor