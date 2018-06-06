Lenovo tansiyon ölçebilen akıllı saatini tanıttı: Watch X

Lenovo, Çin'deki lansman etkinliğinde, tasarımıyla adeta hayal kırıklığı yaratan orta sınıf Z5 akıllı telefonunun yanında Watch X akıllı saatini de tanıttı. OLED ekrana sahip akıllı saat, hava ve kan basıncını ölçebilen sensörler ile geliyor.

Lenovo Watch X barometre, kan basıncı sensörü, kalp atış hızı sensörü, jiroskop, yerçekimi sensörü ve jeomanyetik sensör dahil olmak üzere altı profesyonel sensörle donatılmış durumda Yani tansiyon ölçümü yapabiliyor. Akıllı saatte 45 günlük bekleme süresi sunan 600 mAh kapasiteli bir pil var.

İki farklı model

Bununla birlike Watch X'in 80 metreye kadar suya dayanıklı olduğu ve Bluetooth 5.0 LE teknolojisini desteklediği belirtiliyor. Akıllı saat Watch X ve Watch X Explorer Edition olmak üzere iki farklı varyant olarak sunulacak.

Her iki akıllı saatin de Milano ve deri kayış seçenekleri mevcut. Watch X Milano varyantı 47 dolar olarak fiyatlandırılırken, deri kayışlı versiyonu 51 dolara satılacak. Watch X Explorer Edition Milano modeli 62 dolar, deri kayışlı varyantı ise 67 dolara tüketicilere sunulacak.

(Donanım Haber)